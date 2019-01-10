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«Народный рух Украины» утвердил своего кандидата в президенты

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  • 10.01.2019, 9:14
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Виктора Кривенко

Политика также избрали главой партии на следующие два года.

На съезде партии «Народный рух Украины» утвердили кандидатом в президенты Украины внефракционного народного депутата Виктора Кривенко. Об этом он сам написал в своем Facebook, сообщает liga.net.

Кривенко также сообщил, что его избрали главой партии на следующие два года.

8 января ЦИК Украины зарегистрировала сразу четырех кандидатов в президенты Украины - Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового.


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