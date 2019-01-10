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Видеохит: Пес «плывет» к хозяйке через сугробы

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  • 10.01.2019, 9:08
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Иногда из снега видны только уши собаки.

В сети набирает популярность видеоролик с участием собаки породы корги по кличке Скетч, которая добирается к хозяйке по 60-сантиметровым сугробам. На видео, снятом в Пагоса-Спрингс, штат Колорадо, маленький пес пробирается к хозяйке сквозь высокие снежные сугробы, из-под которых виднеются только уши собаки, сообщает segodnya.ua.

Во время сложного путешествия хозяева подбадривают питомца, крича: "Давай-давай, маленький кролик!". Достигнув цели, корги получает в награду похлопывание по голове.


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