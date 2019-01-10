В трех крупных аэропортах Германии началась забастовка 10.01.2019, 9:56

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Акция может затронуть почти 110 тысяч пассажиров.

В трех крупных аэропортах Германии - Кельн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгарт - в четверг, 10 января, началась забастовка сотрудников, отвечающих за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Эту информацию подтвердил представитель профсоюза Verdi. Акция может затронуть почти 110 тысяч пассажиров, сообщает dw.com.

Из-за стачки у пропускных ворот, через которые грузовые транспортные средства попадают на территорию воздушной гавани Кельн-Бонн, уже в ночные часы возник хаос: длинная очередь из автомобилей протянулась до автобана, связывающего город с аэропортом.

Единая тарифная сетка

Германский профсоюз настаивает на введении единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату в 20 евро за час работы сотрудников, досматривающих пассажиров, грузы и персонал аэропорта. В настоящий момент этот показатель варьируется в зависимости от земли и характера деятельности. Работодатели были готовы пойти на уступки и согласиться на повышение зарплат в коридоре, верхняя граница которого предполагалась на уровне в 6,4 процента. В Verdi с предложением не согласились.

Вечером 9 января стало известно, что из-за стачки в аэропорту Дюссельдорфа были отменены вылет и прибытие 350 рейсов, в Штутгарте - 125.