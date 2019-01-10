Ольга Говорцова вышла в решающий раунд квалификации Australian Open 10.01.2019, 10:55

Ольга Говорцова

Белоруска взяла верх над первой ракеткой Люксембурга Мэнди Минеллой.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в заключительный раунд квалификации открытого чемпионата Австралии, сообщает tut.by.

В матче 2-го отборочного круга 30-летняя Ольга Говорцова (№ 390 WTA) в трех сетах взяла верх над первой ракеткой Люксембурга Мэнди Минеллой (№ 103 WTA) — 6:1, 1:6, 7:5. Прдолжительность поединка — 1 час 41 минута.

Теперь в решающем матче за выход в основную сетку первого в сезоне турнира «Большого шлема» Ольга Говорцова сразится с японкой Мисаки Дои (№ 133 WTA).

Напомним, в стартовом раунде квалификации Australian Open Ольга Говорцова обыграла 31-летнюю испанку Сильвию Солер-Эспиносу (№ 186 WTA) — 2:6, 6:2, 6:1.

Лучшие достижения Ольги Говорцовой в одиночном разряде Australian Open — три выхода во 2-й раунд основной сетки (2012, 2013, 2014).