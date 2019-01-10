В Конго оппозиционер одержал победу на президентских выборах 3 10.01.2019, 10:50

Это станет первой сменой власти за 18 лет.

В Демократической республике Конго (ДРК) ожидается первая смена власти за 18 лет: национальная избирательная комиссия в четверг, 10 января, объявила победителем президентских выборов оппозиционного кандидата Феликса Чисекеди - сына покойного Этьена Чисекеди, который на протяжении многих лет возглавлял крупнейшую в ДРК оппозиционную партию - "Союз за демократию и социальный прогресс", сообщает dw.com.

Согласно предварительным данным, в поддержку 55-летнего Феликса Чисекеди проголосовали 38,57 процента избирателей. Второе место досталось также представителю оппозиции Мартену Файулу (34,8 процента голосов). Протеже давнего правителя ДРК Жозефа Кабилы - бывший глава МВД Рамазани Шадари занял лишь третье место, набрав 23,8 процента голосов.

Избирком планировал огласить результаты выборов, состоявшихся 30 декабря, еще 6 января, однако отложил оглашение итогов из-за проблем, связанных с логистикой. Окончательные результаты голосования будут объявлены Конституционным судом страны 15 января. Спустя три дня после этого должна состояться инаугурация нового президента ДРК, однако результаты выборов еще могут быть оспорены.

Недовольство соперника

Занявший второе место Мартен Файулу уже выразил сомнение в победе Чисекеди и назвал официальные предварительные результаты голосования "избирательным путчем". "Объявленные результаты не имеют ничего общего с правдой", - заявил он в интервью Международному французскому радио (RFI), потребовав обнародовать "подлинные результаты" голосования 30 декабря.

ДРК - одна из самых нестабильных стран Африки. Со времени прекращения колониального господства в 1960 году, в этой богатой природными ресурсами стране еще никогда не было мирной смены власти. Согласно конституции, президентские выборы в ДРК должны были состояться два года назад, однако поскольку нынешний правитель страны Кабила отказался покинуть пост президента после двух сроков, проведение выборов многократно откладывалось. Протесты против отсрочек выборов кровопролитно подавлялись.