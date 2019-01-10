Союзное свинство 6 Валерий Карбалевич

10.01.2019, 11:09

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Валерий Карбалевич

Лукашенко не станет отказываться от грантов со стороны Москвы.

Название 2019 года по китайскому календарю — Год Свиньи — для Беларуси оказалось очень символичным. Россия, предложив объединяться в одно «cоюзное государство» под угрозой отказать в значительной части субсидирования, подложила нам большую свинью.

Такой подарок к белорусской новогодней елке от российского Деда Мороза — большое свинство.

О масштабе проблемы, размере угрозы пока только для белорусского руководства свидетельствует тот факт, что впервые Лукашенко два раза за пять дней ездил в Москву. Судя по косвенным признакам, без большого успеха. Договориться с Путиным не удалось.

Единственным результатом двух последних саммитов в Кремле стало создание рабочей группы. Но, кажется, пока так и не договорились о порядке дня работы этой группы, о том, какие вопросы выносятся на обсуждение.

Обращает на себя внимание тот факт, что стороны по-разному формулируют задачу этой рабочей группы. Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что упомянутая группа создается «для подготовки предложений по интеграции и решению спорных вопросов». То есть на первом месте именно тема строительства «cоюзного государства». Белорусские чиновники уклоняются от точного формулирования того, что же они собираются обсуждать.

Эта разница была заметна и в ходе переговоров в Москве 29 декабря. Владимир Путин в приветственном слове в начале встречи отметил главный вопрос белорусско-российской дискуссии: «Поработаем в направлении развития наших планов в строительстве «cоюзного государства». Ответные реплики Александра Лукашенко по поводу темы переговоров были более расплывчатыми.

Следует заметить, что не первый раз путинская Россия планирует резко сократить субсидии белорусской экономике. Такая попытка была в 2006 году. Она вылилась в белорусско-российскую нефтегазовую войну на рубеже 2006—2007 годов, перекрытие нефтепровода и др. Вторая попытка была в 2010 году, ей сопутствовала информационная война, сериал «Крестный Батька». Обе кампании закончились компромиссом, более выгодным Беларуси.

Вполне логично, что А. Лукашенко, на основании предыдущего опыта, рассчитывает каким-то образом снова убедить В. Путина, чтобы тот сохранил схему «дешевые газ и нефть в обмен на поцелуи».

Скорее всего, Лукашенко взял на вооружение не политику открытого противостояния, не лобового сопротивления российскому предложению, а тактику постепенного затягивания россиян в белорусское переговорное болото. То есть, кажется, линия поведения официального Минска такая. Если уж Москва так настаивает, то давайте начнем переговоры о строительстве «союзного государства» одновременно с вопросом о налоговом маневре. Переговоры о союзном строительстве могут идти годами без каких-либо конкретных результатов, а тем временем компенсация по нефти должна поступить с 1 января 2019 года.

Стоит напомнить, что именно такой тактики А. Лукашенко придерживался сразу после подписания договора о создании «союзного государства». Например, в 2000 году Лукашенко завизировал соглашение о переходе на единую валюту в 2005 г., но когда настало время исполнить его, то белорусская сторона стала придумывать поводы, чтобы открутиться от своих обещаний. В результате союзники остались при своих валютах, а российские субсидии все это время Беларусь получала регулярно.

Можно возразить, что такая примитивная хитрость Минска сейчас не пройдет, она очень легко разгадывается, кремлевские сами кого хочешь объегорят. Может и так, но четверть века это хорошо работало. Тем более, что никакой другой тактики у белорусской стороны, похоже, нет. Беларусь оказалась в ситуации, очень точно сформулированной китайской пословицей: «Сел на тигра — не слезешь» (потому что съест).

В любом случае, переговоры в Кремле между Лукашенко и Путиным 25 и 29 декабря не закончили, а только начали трудный и долгий торг.

В ситуации острого конфликта с Россией А. Лукашенко обычно переносит спор в публичную плоскость, начинает скандалить, стучать кулаком по столу, апеллировать к «братскому российскому народу». Но пока Лукашенко странно молчит, будто ничего не происходит. Это выявилось и в малосодержательном Новогоднем обращении к народу. Создается впечатление, что он находится в состоянии определенного шока, ступора. А вместе с ним какой-то политический паралич охватил все государственные институты, официальные СМИ.

Кстати, косвенным свидетельством того, в каком состоянии находится политическое руководство Беларуси, стало смазанное празднование юбилея БССР. 1 января 2019 года исполнилось 100 лет создания Белорусской советской социалистической республики. К этому событию власти усиленно готовились. В сегодняшнем официальном идеологическом дискурсе БССР занимает важное место, это квази-государство используется как фактор исторической легитимизации нынешнего политического режима.

Тем более что БССР является альтернативой, противопоставлением второму источнику белорусской государственности — БНР. Острая конкуренция этих двух политических и идеологических проектов происходит уже 30 лет. В прошлом году оппозиция, гражданское общество довольно достойно отпраздновали 100-летие БНР. На праздник пришли десятки тысяч людей, что имело значительный общественный резонанс.

Казалось, что на этом фоне власти сделают все, чтобы переплюнуть своих политических оппонентов, устроить грандиозное празднование «своего» юбилея. Ожидалось, что оно завершится большим торжественным собранием с участием самого Александра Лукашенко.

Думаю, все испортил кризис в белорусско-российских отношениях. В те дни, когда намечались торжества, А. Лукашенко нужно было срочно лететь в Москву. Ему было не до того. В итоге праздник оказался испорчен.

Еще одним возможным следствием проблем в белорусско-российских отношениях стало падение обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару. 3 января на валютной бирже один доллар стоил 2,1788 белорусского рубля. Это наибольший показатель с лета 2016 года.

Сложно строить прогноз, не зная, как идет торг между Москвой и Минском. Следует предположить, что белорусская сторона будет пугать Кремль выходом из Евразийского экономического союза, угрозой пересмотреть условия нахождения на территории Беларуси двух российских военных объектов.

Но можно точно сказать, что стучать дверями и сжигать мосты, на самом деле выходить из интеграционных объединений Лукашенко не станет. Ведь нефтяной грант — это только одно из направлений российских субсидий. А еще же остались льготная цена на газ, льготные условия экспорта белорусской продукции на российский рынок, российские кредиты. В случае эскалации конфликта всего этого можно лишиться.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»