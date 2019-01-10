Оскорбление Путина 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.01.2019, 11:34

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У властей РФ чайник на плите кипит, а они пар пытаются заткнуть какой-то бумажкой.

Не имея сил справиться с проблемами страны, суют новую репрессию раздраженным гражданам – закон об оскорблении начальства в интернете.

И Путин тут как тут, передернул – в других странах такое тоже есть и «надо с уважением относиться к своей стране». Приравнял себя и своих подчиненных к «стране».

В «других»? В каких? Венесуэле? Северной Корее?

В «других», т.е. нормальных странах, есть другое.

В других странах не сидят у власти по 20 лет. В других странах власти не превращают государство в инструмент для личного обогащения, В других странах не нападают на соседнюю страну и не отнимают у нее территорию. В других странах бандиты с нагайками при попустительстве полиции не разгоняют мирные собрания граждан. В других странах не грабят людей ростом пенсионного возраста, когда почти все граждане против.

Ругань в отношении властей в России и лично Путина – от бессилия граждан. От того, что задавлена свобода, по телевизору годами сплошная пропаганда, нет свободных выборов, чтобы можно было выбросить из власти 20-летнюю осточертевшую «едроссовскую» рухлядь.

У властей чайник на плите кипит, а они пар, выходящий из носика, пытаются заткнуть какой-то бумажкой об оскорблениях величеств.

Телеграм-канал «СерпомПо»