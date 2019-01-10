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Поколение слабаков: почему молодые люди сегодня слабее своих отцов

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  • 10.01.2019, 12:12
Фото: Nastco/Getty Images

Мышечная сила молодых мужчин в возрасте около 30 лет упала за последние десятилетия в среднем на 20%.

Исследование показало: сегодняшние молодые люди не так сильны, как их отцы и дедушки 30 лет назад, сообщает немецкое издание Stern (перевод – inopressa.ru).

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Journal of Hand Therapy, мышечная сила кисти молодых мужчин в возрасте около 30 лет упала за последние десятилетия в среднем на 20% - и это, замечает автор статьи Кристоф Фрелих, в эпоху фитнес-приложений и суперфудов.

"Силу кисти 237 испытуемых в возрасте от 20 до 34 лет измеряли с помощью динамометра. Полученные показатели сопоставлялись с данными 1985 года. Результат оказался однозначным: сила кисти современного мужчины составила примерно 49 кг, в 1985 году этот показатель в среднем равнялся 58, 5 кг", - передает издание.

"В случае с женщинами дела обстоят несколько лучше: в среднем мышечная сила кисти женщин составила 37,5 кг - так же, как и в 1985 году. При этом показатели женщин в возрасте от 30 до 34 лет оказались даже лучше показателей их мам и бабушек", - говорится в статье.

"Причина потери силы связана с изменившейся трудовой деятельностью, - поясняет Фрелих. - В 1980-е годы значительно больше мужчин имели профессии, в которых была необходима физическая сила. В современном обществе, наоборот, не хватает интенсивной физической активности, что приводит к уменьшению силы".

Результат эксперимента, отмечает издание, соотносится и с другими исследованиями. Так, исследование, проведенное в 2013 году показало, что для того, чтобы пробежать дистанцию в 1,6 км, современным детям нужно на 90 сек. (5%) больше времени, чем требовалось их ровесникам в 1975 году.


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