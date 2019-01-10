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«Прежде чем сдавать в ГАИ, звоним и разговариваем»

  • 10.01.2019, 12:25

В минских дворах разгорается война между мусоровозами и водителями.

В Телеграм-канале "Минск: достаточно щепотки соли" мы увидели трагический ролик: мусоровоз пытается протиснуться во двор, под завязку забитый машинами. Еще чуть-чуть, и грузовик снесет боковые зеркала легковушек, пишет euroradio.fm.

И так изо дня в день, в десятках минских дворов. Там, где мусоровоз проехать не может, жить становится крайне неуютно. Местные жители то ли в шутку, то ли всерьез грозятся сгружать пакеты с мусором в окна припаркованных не по правилам машин. В ГАИ говорят: "Острой проблемы нет".

Какие дворы — ад для мусоровоза

"Самые проблемные районы — спальные, где дома оборудованы мусоропроводами. Малиновка, Юго-Запад, Сухарево, Запад, Красный Бор. Дворы здесь часто тупиковые. Практически все разворотные площадки заставлены машинами, — рассказывает начальник производства компании Remondis Виталий Романейко. — У мусоровоза не получается развернуться, он вынужден маневрировать, выезжать приходится задним ходом. Это не только опасно, но и убивает много времени.

Тяжело забирать мусор в районе Немиги. Обычно мы туда приезжаем где-то с 9:00 до 11:00 — в это время народ съезжается в центр. Во дворы заехать трудно. Автомобили стоят и со стороны жилой зоны, и у контейнеров, и даже на контейнерных площадках. Бывает, мусоровоз заезжает во двор через арку, а когда возвращается, там уже стоит чья-нибудь машина — выехать невозможно. Приходится вызывать ГАИ".

По словам Виталия Романейко, особенно трудно работать по выходным и в праздничные дни, когда многие не пользуются машинами и дворы заставлены. Мусора в такие дни больше, чем обычно.

Где во дворе нельзя ставить автомобиль:

— на газонах и других участках с зелеными насаждениями;

— на проездах со стороны, прилегающей к жилой застройке;

— в местах, где автомобиль может создать препятствие для движения или работы спецтранспорта (например, такого, как мусоровоз);

— ближе 10 м от служебных дверей магазинов, через которые производятся погрузочно-разгрузочные работы;

— в воротах гаражей;

— на тротуарах, кроме специально отведенных мест, обозначенных знаками "Место стоянки".

"Создается впечатление, что на водителей никто не влияет"

Когда водитель мусоровоза видит, что не может подъехать к контейнеру из-за стоящих автомобилей, он пытается связаться с их хозяевами. Минчане реагируют по-разному. Одни переставляют машины, другие отказываются.

abw.by

"Создается впечатление, что на водителей никто не влияет, — продолжает Виталий Романейко. — По идее, люди должны понимать, что приедет мусоровоз, но они все равно ставят автомобили возле контейнеров. На прошлой неделе машина с российскими номерами несколько дней закрывала проезд к бакам в одном из дворов Кунцевщины. В пятницу, когда они были битком забиты, вызвали специалистов из ЖРЭО. Те подключили ГАИ. Только тогда на основании всех заявок сотрудники ГАИ нашли хозяина. Вообще, когда стоят машины с международными номерами, владельцев найти очень трудно".

Иногда случается, что мусор вывезти невозможно, тогда водители мусоровозов фотографируют или снимают на видео то, что помешало им подъехать к контейнерам. Эти видео потом показывают жильцам, которые жалуются на неубранный мусор.

Виноваты не только водители

В некоторых старых районах, например на Грушевке, есть сквозные дворы, поэтому проблем с въездом и выездом там намного меньше. Также проще вывозить отходы из дворов малоэтажной застройки.

"Мы говорим: "Виноваты водители", но с учетом сложившейся обстановки, — подчеркивает Виталий Романейко. — Новые микрорайоны застраиваются высотками, иногда по 16 этажей, а парковочных мест для всех желающих нет. В старых есть прирост транспорта, а дворы те же.

metr.by

Планировалось закрывать мусоропроводы, организовывать контейнерные площадки так, чтобы люди сами выносили и сортировали мусор (к слову, так самостоятельно делают уже многие). Еще в 2004 году были такие планы, когда не были застроены Брилевичи и Каменная горка, но реализации мы не видим. Были бы контейнерные площадки, парковки, проезды для мусоровозов во дворы — всем стало бы хорошо”.

"ГАИ сразу выезжает и очищает дворы"

Часто машины, которые мешают мусоровозам проехать, припаркованы с нарушением ПДД. Как на это смотрит ГАИ? Еврорадио попросило начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александру Попову прокомментировать ситуацию.

"Очисткой дворов, в том числе эвакуацией, мы занимаемся постоянно. В том числе, ставим предупреждающие знаки, — уверяет она. — Если к нам обращаются с необходимостью убрать какой-то транспорт, который мешает, сразу же выезжаем и устраняем препятствия. Рассматриваем все обращения. К каждому подходим индивидуально".

interfax.by

По словам Александры Поповой, отдельной статистики по вызовам от водителей мусоровозов ГАИ не ведет: "Острой проблемы нет".

"Прежде чем сдавать в ГАИ, звоним и разговариваем"

В товариществе собственников дома №3 по улице Олешева в Минске проблему вывоза мусора и парковки во дворе пытаются решить по-своему.

"Жильцы пишут водителям записочки: пожалуйста, не паркуйтесь в неположенных местах, вы нарушаете ПДД, в следующий раз будем вызывать ГАИ, — рассказывает председатель товарищества Алина. — Поскольку парковочных мест не очень много, и все равно водители иногда паркуются вдоль желтой линии, я заранее делаю объявление, что планируется вывоз мусора. Обычно все реагируют. Люди адекватные.

У нас есть список номеров личного транспорта жильцов. Когда кто-то замечает нарушителя, пишет в общую группу. Прежде чем сдавать в ГАИ, звоним и разговариваем — призываем к совести своими методами". Иначе говоря, работает принцип: "Предупрежден — потом не обижайся".

"Пора уже сокращать количество машин в Минске"

На 1 января 2018 года на 1000 жителей Минска приходилось 320 машин. Это больше, чем в Москве (298) и приблизительно столько же, сколько в Санкт-Петербурге (321). “Это достаточно много. Теперь важно доступными методами сокращать это количество, иначе Минск превратится в город с постоянными пробками", — говорит заместитель директора Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте (БАЭС) Александр Николайчик.

Эксперт советует прислушаться к европейскому опыту. Чтобы минчане "пересели" на общественный транспорт, его нужно сделать удобным:

"Необходимо повысить его скорость, пересмотреть маршруты. Также городу мешает транзитное движение. Когда по центру быстрее проехать, чем в объезд, люди будут этим пользоваться. Поэтому, возможно, стоит где-то перенаправить транспорт по другим коридорам. Во многих старых европейских городах, чтобы попасть в центр на своем транспорте, надо платить деньги".

Александр Николайчик рассказывает, что в Минске собирались строить дворы без возможности парковать личный автотранспорт — проектным организациям выдавались такие технические условия. Новостей пока нет.


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