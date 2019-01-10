Нефть Brent стоит дороже $60 за баррель 10.01.2019, 12:38

Как менялась цена на «черное золото» с начала года.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками на март вечером в среду на торгах в Нью-Йорке поднялась более чем на 5%, достигнув $61,69 за баррель (по данным на 22:10 по Минску), свидетельствуют данные торгов, пишет РБК.

К 22:49 (по Минску) за баррель нефти Brent давали уже чуть меньше — $61,38 (+4,5%). За торговую сессию в среду Brent подорожал более чем на $2, преодолев сначала отметку $60, а затем и $61 за баррель, что произошло впервые с начала 2019 года. Последний раз нефть марки Brent торговалась выше $61 за баррель 17 декабря минувшего года.

Рост котировок в течение торговой сессии в среду происходил на фоне сообщений об удачном завершении торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем и прогнозов о сокращении запасов нефти в хранилищах США. Еще одним фактором к росту нефтяных цен стали заявления Саудовской Аравии о намерениях сокращать добычу.

Нефть дорожала девять торговых дней подряд, что стало рекордом с 2017 года. С конца декабря, когда Brent показал свой 18-месячный минимум, едва не опустившись ниже $50 за баррель, нефтяные цены уже прибавили 22%.

Сегодня в 12.32 по Минску цена нефти Brent установилась на уровне $60,55 за баррель.