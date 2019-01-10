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Впадина Мариани

  • Виталий Портников
  • 10.01.2019, 14:05
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Виталий Портников

Как европейские маргиналы обслуживают интересы Путина.

Один из самых одиозных поклонников Владимира Путина в европейской политике, бывший депутат французского парламента Тьерри Мариани в преддверии выборов в Европарламент примкнул к партии Марин Ле Пен "Национальное объединение".

Понятно, что главный мотив Мариани - желание получить хоть какой-то депутатский мандат после недавнего провала на выборах в Национальное собрание Франции. И все же его переход к Ле Пен в очередной раз подчеркивает: респектабельная политика и Путин несовместимы.

Мариани не играл в защитника интересов немецкого бизнеса, как бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер. Он не пытался строить из себя поборника компромисса и взаимопонимания Запада и России, как бывший президент Франции Николя Саркози. Он просто обслуживал Путина, можно даже сказать - честно обслуживал, если в данном случае можно говорить о честности.

Он посещал аннексированный Крым во главе делегаций, составленных из таких же штрейкбрехеров, обслуживающих путинские интересы. Он ездил в Крым даже на незаконные выборы президента России, которые оккупационная администрация устроила на полуострове, - чтобы собственным присутствием подчеркнуть российский статус Крыма. Он возглавляет ассоциацию "Франко-российский диалог", которую в самой Франции воспринимают в качестве кремлевского рупора.

И при всем этом Мариани оставался политиком, представляющим интересы "Республиканцев" - партии, в которой, конечно, есть такие фигуры, как Фийон и Саркози, но которая хочет выглядеть респектабельной и не может допустить беспардонного облизывания Путина всюду, где разрешают или приказывают.

Мариани сам не заметил, как кремлевская служба превратила его в безнадежного маргинала. Провал на выборах в Национальное собрание был логическим завершением его карьеры. Да, конечно, переход в стан соратников Ле Пен может помочь Мариани с мандатом, но от маргинальности не излечит. Мариани - это теперь политический анекдот. Скверный анекдот.

Таких политиков, подвизающихся в популистских, нередко финансируемых из Москвы партиях, в Европе сегодня пруд пруди. Иногда они даже с помощью хитрых комбинаций побеждают на выборах - как, например, коалиция левых и правых популистов и демагогов в Италии, чьи представители баллотировались в парламент с одними партнерами, а правительство сформировали с другими. Но они все равно ничего не могут предложить избирателям, кроме "халявы" и любви к Путину.

Эта нехитрая повестка дня еще может сработать на постсоветском пространстве, но на Западе не работает - ее носители вынуждены либо разворачиваться на 180 градусов, как греческий премьер и лидер популистской "Сиризы" Алексис Ципрас, либо теряют симпатии избирателей и власть.

Деньги нужно зарабатывать. Заработать их можно только с помощью реалистичных экономических подходов, защищая традиционные политические ценности западной цивилизации. У Путина еще хватит денег на отдельных Марин и Мариани, но на Италию, Францию, Грецию - увы. Европейцам - как бы печально это ни звучало для поклонников российского президента в Париже, Риме, Афинах или в центральноевропейских столицах - придется остаться европейцами.

Виталий Портников, "Грани"


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