Едешь за покупками - закажи гостиницу: как теперь открывать «шенген» 31 10.01.2019, 14:22

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Польские консульства в Беларуси выдают белорусам почти половину всех шенгенских виз.

Почему отменили визы «на закупы» и как дальше открывать «шенген» для поездок за границу, выясняли журналисты «Вечерний Гродно».

В конце года министерство иностранных дел Польши объявило об отмене шенгенских виз с целью поездок за покупками в соседнюю страну. Решение вступило в силу 2 января и всполошило многих гродненцев, которые привыкли ездить в магазины и торговые центры Белостока за покупками и не только.

Польские дипломаты утверждают, что выдача виз с такой формулировкой носит технический характер.

— Польские консульства в Беларуси выдают белорусам почти половину всех шенгенских виз, — сообщили в Генеральном консульстве Польши в Гродно. — Изменения носят технический характер, чтобы раскрыть потребности белорусов, приезжающих в Польшу, и тех, кто едет в другие европейские государства шенгенской зоны.

Польская сторона убеждена, что белорусы, которые обращаются за визой, новые изменения не ощутят. Но самое главное, что сейчас гражданам при оформлении документов нужно выбирать другую цель поездки. Самая «приближённая» к «закупам» туристическая виза, но для её получения нужно представить бронь на жильё (или договор на аренду, если это квартира) во время пребывания, справку с места работы о зарплате за последние три месяца, страховку и другие документы. Напомним, что раньше для получения визы «за покупками» нужно было представить чеки Tax Free, подтверждающие, что в торговых центрах тратились деньги и совершались покупки.

Виды шенгенских виз и кто их может получить Цель визы Кто может обращаться Какие нужны документы Деловая или рабочая поездка Те, кто едет в служебные командировки, журналисты, водители международных перевозок, индивидуальные предприниматели Оригинал приглашения на определённый срок от польского делового партнёра либо организации или документ, подтверждающий исполнение своих профессиональных обязанностей Спорт Участники спортивных соревнований, турниров по шахматам, танцам и других состязаний Оригинал письма от приглашающей стороны с указанием даты, названия и сроков турнира, название клуба/команды и список участников или оригинал письма от белорусской стороны с подтверждением, что заявитель является членом спортивной делегации, приглашённой польской стороной Культурная деятельность Артисты, художники, музыканты, участвующие в культурных мероприятиях, концертах, пленэрах Оригинал приглашения организаторов мероприятия со списком участников и сведения о стороне, берущей на себя расходы, связанные с поездкой Поездка в гости к родственникам и знакомым Те, у кого есть родственники, знакомые, а также дети, учащиеся в учебных заведениях Оригинал и копия приглашения, зарегистрированного в воеводской администрации (в этом случае не нужно подтверждать наличие денежных средств). Приглашение должно быть подписано в присутствии консула или нотариально удостоверено. Прилагается документ, подтверждающий родство (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, справка о смене фамилии и т. д.). Для поездки в гости к детям, которые учатся в учебных заведениях Польши, нужны справка из вуза/школы и документ, подтверждающий родство Лечение Отправляющиеся на лечение Оригинал документа от учреждения здравоохранения с информацией о необходимости лечения, сроках лечения и предполагаемой стоимости лечения, а также подтверждение наличия денег на лечение и проживание Обучение в вузах, чтение лекций, участие в программах обмена Получающие образование, учёные, участники программ по обмену Оригинал справки о зачислении в учебное заведение, либо приглашение провести занятия, либо приглашение об участие в программе Исполнение обязанностей во время командировок Сотрудники госорганов, международных организаций Официальное приглашение польского госоргана или письмо белорусских властей, подтверждающее, что человек является членом делегации Другие цели Родители, сопровождающие экскурсии Документы о сроках и характере поездки лица, которое он сопровождает Люди для собеседования в посольствах других государств Документы о сроках, характере и месте встречи в посольстве Граждане, получающие вид на жительство Решение воеводы о выдаче вида на жительство Участие в похоронах Оригинал или копия документа, подтверждающего факт смерти, а также документ, подтверждающий степень родства или другие связи между заявителем и покойным Посещение кладбищ и памятных мест Оригинал документа, подтверждающий существование могилы и факт ухода за ней, а также документ, подтверждающий степень родства или другие связи между заявителем и погребённым

Полный перечень документов представлен на сайте Генерального консульства Республики Польша в Беларуси в разделе «Визы», однако консульство имеет право потребовать от заявителя дополнительные сведения, подтверждающие информацию, указанную в визовой анкете.