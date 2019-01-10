Неудобный кандидат 9 Андрей Лунинецкий

10.01.2019, 15:00

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Основная интрига в предвыборной жизни Украины развернулась вокруг двух событий.

Во-первых, актер Владимир Зеленский неожиданно для всех занял вторую строчку большинства социологических рейтингов, сместив с нее действующего президента Петра Порошенко. Впрочем, лидером предпочтений украинского избирателя остается глава партии «Батькивщына» Юлия Тимошенко. Вторым важным событием стал раскол внутри пророссийской оппозиции, которая, как ожидалось, должна была выдвинуть единого кандидата.

По результатам совместного социологического исследования, проведенного украинскими социологическими компаниями КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг, Ю.Тимошенко в конце прошлого года почти в два раза опережала ближайших конкурентов. За нее готовы были проголосовать 21% населения. Актера В.Зеленского поддерживали 11%, а действующего главу украинского государства П.Порошенко — 10%. На четвертом месте находился Анатолий Гриценко, на пятом — представляющий пророссийский электорат Юрий Бойко — 9%. При этом наиболее высокий антирейтинг политиков имеет Порошенко: более половины населения не готовы проголосовать за него ни при каких обстоятельствах.

Тем не менее наиболее вероятным кандидатом во втором туре вместе с Тимошенко в Украине называют Петра Порошенко, который, как ожидается, мобилизует административный ресурс в свою пользу. Кампания президента Порошенко долгое время велась вяло и не находила поддержки даже у сторонников президента.

В конце ноября после конфликта в Керченском проливе Порошенко предпринял попытку объявить военное положение на 60 дней на всей территории Украины и отсрочить начало избирательной кампании и выборы президента Украины. В кулуарах говорят, что, возможно, целью команды президента был перенос их, например, на осень 2019 года, что совпало бы с выборами в Верховную Раду.

Однако под давлением международных доноров и парламентариев Порошенко попытался сохранить лицо и сократил военное положение до 30 дней и ввел его только в 10 областях. Это решение наряду с получением автокефалии для украинской церкви привели к росту рейтинга президента. На сегодняшний день он практически соответствует уровню Владимира Зеленского, занимающего вторые строчки по результатам различных социологических опросов. Накал страстей вокруг военного положения также поставил точку в спекуляциях вокруг даты президентских выборов. Парламент закрепил своим голосованием дату выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Это означает, что в активную фазу предвыборной гонки страна вступила уже 31 декабря.

Юлия Тимошенко вернулась в привычное ей амплуа оппозиционера и основного критика власти. Продолжая успешно вербовать новых сторонников среди прогрессивной молодежи через презентацию своего видения страны на своих форумах, Тимошенко начала также аккумулировать свой базовый электорат — бедные слои населения — через различные протестные акции против повышения тарифов, выступая против Порошенко.

Феномен Зеленского в Украине объясняют несколькими факторами. Во-первых, значительное число избирателей не желают видеть следующим президентом ни Порошенко, ни Тимошенко. Запрос на третью силу и новое лицо в политике сформировался еще в 2015 году. Занять эту нишу с разным успехом пытались то Саакашвили, то Надежда Савченко, то Анатолий Гриценко.

Но и Саакашвили, и Савченко уже давно исчезли с политической повестки дня. Анатолий Гриценко, который давал сигналы объединить вокруг себя демократическую оппозицию и летом-осенью вышел в рейтинге на второе место, также ничего нового не предложил. Поддержать его согласились лишь малозначимые партии, не имеющие электорального веса. А Андрей Садовой, на поддержку которого рассчитывал Гриценко, выдвинул собственную кандидатуру в президенты.

Феномену Зеленского способствовала и неопределенность лидера группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, который уже несколько раз давал понять, что не планирует выдвигать свою кандидатуру. Таким образом, значительная часть электората, который был нацелен на поддержку «третьей силы», перешла к Владимиру Зеленскому.

По слухам, решение о его выдвижении принято как им самим, так и его покровителем, которым принято считать олигарха Игоря Коломойского. Впрочем, большинство аналитиков не верят в выход актера во второй тур. Значительная часть его сторонников — молодежь, которая обычно не доходит до избирательных участков. Это означает, что для победы Зеленскому нужна мощная мобилизационная кампания и свои представители в избирательных комиссиях.

Если с первой задачей актер может попробовать справиться, то вторая пока — значительно труднее, поскольку за ним не стоит какая бы то ни было парламентская партия. По этим причинам в Украине многие эксперты воспринимают проект «Зеленский» больше как попытку Игоря Коломойского навязать свою игру двум основным фаворитам гонки — Порошенко и Тимошенко — и не верят в то, что Зеленский выйдет во второй тур. Зато джокер «Зеленский» внесет большую долю неопределенности в предстоящую избирательную кампанию и позволит Коломойскому выдвигать свои условия как Тимошенко, так и Порошенко.

И, наконец, о ситуации в блоке «бело-голубых». В ноябре здесь оформились три обособленных лагеря, каждый из которых будет выдвигать собственного кандидата. Первый — коалиция Сергея Левочкина, Дмитрия Фирташа, Виктора Медведчука и Юрия Бойко, окончательно примкнувших к партии «За Жизнь». Второй — сохранившие влияние в партии «Оппозиционный блок» олигарх Ринат Ахметов, Борис Колесников и Александр Вилкул, последний, скорее всего, и будет выдвинут партией в качестве кандидата. Третий лагерь — новая партия «Наши», которую сформировал вышедший из партии «За Жизнь» Евгений Мураев.

Пока следует ожидать, что ни один из кандидатов от раздробленной пророссийской оппозиции не сможет выйти во второй тур, а наиболее вероятными партнерами в финальном забеге станут знакомые «до боли» Тимошенко и Порошенко. Если, конечно, в этот сценарий не вмешается феномен Владимира Зеленского.

Андрей Лунинецкий, sn-plus.com