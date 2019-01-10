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Оршанский район: насколько все запущено

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  • 10.01.2019, 15:16
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Проблемы «образцового» региона в цифрах.

Много лет назад кандидат в президенты обещал «запустить заводы». Спустя 25 лет появилась Программа развития Оршанского района до 2023 года из которой стало понятно, насколько всё запущено, пишет блогер и журналист Виктор Малишевский на сайте antijournalist.by. Вот что страна, помимо прочего, узнала нового об Орше….

32% учреждений среднего образования оснащено современными средствами и учебным оборудованием (к 2023 году обещают 51,3%).

78% автомобильных дорог района эксплуатируется с истекшими сроками по капитальному ремонту

61,2% автодорог оршанщины нуждается в текущем ремонте.

60-70% — таков уровень износа транспортных средств организаций дорожного фонда (к 2023 году обещают 45%).

430 многодетных семей состоит на учете нуждающихся вулучшении жилищных условий. Если по «Программе развития…» строить для них 3000 кв. метров жилья в год, примерно за 10 лет квартиры получат все многодетные.

93 инженеров не хватает оршанским промышленным предприятиям (привет распределению).

В 4,8 раза превышают среднемесячный объем производства запасы Оршанского инструментального завода, в 5,7 раз – Оршанского льнокомбината.

30% производственных площадей не задействовано в ОАО «Завод«Легмаш», ОАО «Оршанский инструментальный завод»

45% — до такого уровня к 2023 году планируется обеспечить загрузку производственных мощностей по производству плавленого сыра на предприятии «Оршасырзавод». Даже интересно, что же там сейчас.

75,2% — таков износ активной части основных средств ОАО«Станкозавод «Красный борец», 57% — на Оршанском инструментальном заводе (тут есть станки, используемые с 1974 года, когда завод только открылся), 69,5% — в ОАО«Легмаш». И это получается, что по распоряжению Лукашенко предприятие с износом оборудования 75,2% должно поставить станки предприятию с износом 57% .

Минус 53,5% — такова отрицательная рентабельность реализации крупного рогатого скота.

Минус 5,55% —рентабельность реализации оршанского молока.

48% зерноуборочных комбайнов, 47% тракторов в районеэксплуатируется за пределами амортизационных сроков.

6 лет подряд (с 2013 года) сельское хозяйство Оршанщины убыточно.


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