За смертельное ДТП под Борисовом российского блогера наказали штрафом 3 10.01.2019, 15:30

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ДТП произошло еще летом прошлого года в Борисовском районе.

30 июля российский блогер Илья Рубцов сбил 26-летнего парня на трассе Минск-Москва. Следствие продолжалось несколько месяцев и пришло к выводу, что аварийную обстановку создал пьяный пешеход, попавший под колёса россиянину. Рубцова признали виновным в ДТП, но наказали символически — штрафом, передает «Еврорадио».

"Мужчина, который находился в состоянии сильной степени алкогольного опьянения (по судебно-химическому исследованию выявлено 3,6 промилле алкоголя), вышел на проезжую часть, не удостоверившись в безопасности, — рассказывает официальный представитель Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног. — Он не был обозначен световозвращающими элементами в тёмное время суток, тем самым создав аварийную обстановку на проезжей части".

ДТП со смертельным исходом произошло 30 июля прошлого года в Борисовском районе. По факту происшествия проводились трасологическая экспертиза и пять автотехнических экспертиз, несколько следственных экспериментов. Перед одним из них, когда нужно было ехать с закрытым спидометром, Рубцов через Facebook пытался найти такой же автомобиль, как Renault Sandero, на котором он попал в аварию. Авто было нужно, чтобы потренироваться и потом доказать на следственном эксперименте свою невиновность. Когда об этом начали писать СМИ, Рубцов удалил пост.

В результате разбирательства следователи пришли к выводу, что водитель не имел возможности предотвратить наезд на пешехода. В действиях Ильи Рубцова следователи не усмотрели оснований для привлечения к уголовной ответственности. Блогера наказали штрафом за превышение скорости, который он уже оплатил. А за попытку найти автомобиль, чтобы обмануть белорусских следователей, Рубцова вообще никак не наказали.

Фото: УГКСЭ Республики Беларусь по Минской области

В феврале 2016 года подобное ДТП произошло в Бресте. Оксана К. на перекрёстке сбила пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. По заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Но водителя, многодетную мать, осудили на четыре года лишения свободы, даже несмотря на то, что перед ДТП у неё был больше десяти лет стаж управления автомобилем без нарушений.