Как бывший официант возглавил многотысячные протесты на Балканах 10.01.2019, 15:28

Давор Драгичевич на митинге 30 декабря 2018 года, Баня-Лука

Фото: AFP / Scanpix / LETA

История о том, как гражданское сопротивление объединило жителей Боснии и Герцеговины.

В Республике Сербской — части Боснии и Герцеговины — не прекращаются массовые акции протеста из-за убийства 21-летнего студента Давида Драгичевича. Они начались в марте 2018 года с одиночных пикетов его отца Давора Драгичевича, а теперь превратились в крупнейшие политические демонстрации за последние годы, пишет Meduza.

Студент-электротехник Давид Драгичевич из города Баня-Лука исчез в ночь на 18 марта 2018 года. Через шесть дней его тело, покрытое синяками, нашли в протекающей через город реке. Сотрудники полиции на специальной пресс-конференции заявили, что в ночь исчезновения Драгичевич совершил кражу со взломом, а потом, скорее всего, утонул, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Отец студента — 49-летний официант Давор Драгичевич — категорически отверг полицейскую версию и обвинил власти в том, что они покрывают настоящего убийцу сына. В частности, Драгичевич-старший потребовал ответа на вопрос, почему расследование было поручено отделу по борьбе с организованной преступностью, а не обычной криминальной полиции.

Вскоре Давор Драгичевич начал проводить одиночные пикеты на центральной площади Баня-Луки. За несколько недель к нему присоединились сотни людей, которые стали каждый вечер собираться под лозунгом «Справедливость для Давида».

Многочисленные синяки, найденные на теле студента, заставили усомниться в официальной версии и многих представителей общественности. Давид носил дреды, писал стихи и не скрывал либеральных взглядов. Его друзья и однокурсники предположили, что юношу попытались представить наркозависимым, сыграв на консерватизме местного общества.

По просьбе Драгичевича-старшего в Сербии провели дополнительную экспертизу, и белградские патологоанатомы установили, что Давид провел в воде от двух до четырех дней, а значит, был жив как минимум в течение двух суток после исчезновения. Кроме того, они не исключили, что синяки на теле студента были следами пыток. Мать Давида и бывшая жена Драгичевича, живущая сейчас в Вене, отправила прядь волос сына в одну из австрийских лабораторий, эксперты которой не нашли на ней следов наркотиков.

В то же время министр внутренних дел Республики Сербской Драган Лукач продолжал настаивать на том, что полиция сделала все возможное для расследования, а оснований заподозрить убийство не было. Однако 19 апреля, через несколько часов после того, как президент республики Милорад Додик встретился с Давором Драгичевичем, вся следственная группа была заменена.

Несколько недель спустя журналист Слободан Вашкович в своем блоге обвинил в гибели Давида Драгичевича высокопоставленных сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью, которому и было поручено расследование. По его версии, таким образом они пытались скрыть какие-то факты о своей связи с наркомафией, которые стали известны молодому человеку. Вашкович также заявил, что глава МВД покрывает своих подчиненных. Тот в ответ пригрозил исками за клевету. В июле полиция признала, что молодой человек был убит, но до сих пор по этому делу не задержан ни один человек.

Протесты не стихали, и вскоре к ним присоединилась молодежная неправительственная организация «Рестарт», основанная в середине 2017 года. Лидер этой организации, 27-летний Стефан Блажич, рассказал немецкому изданию TAZ: «Смерть Драгичевича придала нам новую политическую динамику, которая сделала все мощнее и больше. Мы хотим мирными средствами добиться демократизации и обновления сербской части страны».

В октябре 2018 года в Республике Сербской прошли выборы, и многие ждали, что ситуация вокруг убийства Давида Драгичевича повлияет на их результаты. Накануне голосования в Баня-Луке прошла манифестация с участием 40 тысяч человек — это почти 20% населения 250-тысячного города. Тем не менее правящая партия «Альянс независимых социал-демократов» не просто выиграла, но даже немного улучшила свой результат, отмечается в публикации.

Власть в республике сохранил серб Милорад Додик, который в 1998–2001 годах был главой правительства, а с 2006 года руководит ею, чередуя посты премьер-министра и президента. Он начинал как прозападный политик, но впоследствии получил репутацию националиста и противника межэтнического мира в Боснии и Герцеговине. Кроме того, его подозревают в пророссийских настроениях. В 2017 году США ввели против Додика персональные санкции.

После выборов протесты, поддержанные оппозиционными партиями, не стихли. Более того, количество постоянных участников митингов за несколько месяцев еще больше увеличилось. При этом Давор Драгичевич говорит, что у него нет политических амбиций.

В группе «Справедливость для Давида» в социальной сети Facebook сейчас состоит почти 270 тысяч человек. Акции в поддержку Драгичевича прошли во многих городах Европы. Западные СМИ пишут, что гражданский протест против неработающих институтов и несправедливой правоохранительной и судебной системы объединил все части Боснии и Герцеговины, которая больше 20 лет находится на грани раскола по этническому признаку.

Додик обвиняет в беспорядках Великобританию

Вскоре после победы на выборах Додик обвинил иностранные правительства в потворстве «беспорядкам» в Республике Сербской, а позже заявил, что за ними стоят власти Великобритании. При этом он пообещал, что «улица не будет моделью политических решений в Республике Сербской».

17 декабря после очередной акции Давора Драгичевича вызвали в суд по обвинению в «угрозе [общественной] безопасности». Он отказался явиться в суд, и 25 декабря был временно арестован. В тот же вечер единомышленники Драгичевича во главе с его бывшей супругой Сусанной собрались в кафедральном соборе Баня-Луки, чтобы зажечь свечи в память о Давиде Драгичевиче. После этого они собирались провести митинг, но полиция разогнала собравшихся слезоточивым газом.

Драгичевича вскоре отпустили. 30 декабря он возглавил очередной марш протеста, после чего исчез, а позднее опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что никуда не сбежал, а просто временно скрывается от преследований властей. Мужчина призвал единомышленников продолжать борьбу «мирно и с достоинством», сообщила The New York Times 8 января.

Местный оппозиционный политик Драско Станивукович отметил, что по делу об убийстве Давида Драгичевича не арестован ни один человек, а по делу о протестах против отсутствия расследования арестовали больше двадцати.