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Судаленко: Власть способна только на «тунеядцев» и повышение пенсионного возраста

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  • 10.01.2019, 15:45
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Леонид Судаленко
Фото: «Радыё Свабода»

Стране и экономике как воздух нужны реформы.

С нового года в Беларуси минимальная зарплата на бумаге выросла, но по сравнению с соседними странами мы оказались на самом последнем месте по уровню «минималки». Показательно то, что даже в соседней воюющей Украине она выше.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к правовому инспектору труда профсоюза РЭП по Гомельской области Леониду Судаленко:

- Во многих регионах у нас зарплата в районе «минималки». Правительство повышает «минималку», чтобы показать цифры, а не реальные доходы людей.

По закону платить ниже «минималки» никто не вправе, но работодатели, которые не в состоянии ее платить, легко обходят это.

Мы отстали от соседних стран, с которыми в 1990-ые годы находились в равных экономических условиях потому, что в стране нет реформ, все под контролем государства, инвестиции в нереформированную экономику не идут, в том числе и потому, что нет независимой судебной системы.

Стране и экономике как воздух нужны реформы, на что существующая власть не идет.

Власть способна только на «тунеядцев» и «не занятых в экономике», на повышение пенсионного возраста вместо создания новых рабочих мест. Это тупиковый путь, у которого нет будущего!


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