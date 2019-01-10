Геннадий Федынич: Сила у того, у кого правда, а не наоборот 2 10.01.2019, 16:14

Геннадий Федынич

Как всегда, власть не подумала и сделала все наоборот.

Лидер РЭП Геннадий Федынич и член Совета РЭП Андрей Стрижак в студии «Еврорадио» ответили на вопросы о работе профсоюза.

Незаконные увольнения с работы, производственные травмы, внесение в список «тунеядцев» - такие конфликты помогают решить независимые профсоюзы. Есть ли сегодня у них реальные возможности помогать людям? Часто ли люди обращаются за помощью в профсоюз? Откуда у независимых профсоюзов средства на судебные издержки?

На вопрос о том, получилось ли у власти запугать РЭП Делом профсоюзов, Геннадий Федынич отвечает однозначно:

– Как всегда, власть не подумала и сделала все наоборот. За прошлый год в РЭП вступило 320 человек; это больше, чем за все предыдущие годы. Так люди ответили на запугивания властей. Сила у того, у кого правда, а не наоборот

Андрей Стрижак:

– Власть хотела написать нам некролог, а сделала отличный пиар. Если говорить о регионах, то в Гомеле, например, идет очень активная работа. Символично, что первая победа профсоюза РЭП в 2019 году была в Гомеле – в деле гомельской «ликерки».

Геннадий Федынич рассказал о том, как он будет работать после вынесения приговора:

– Что касается работы, я буду выполнять свои обязанности так, как раньше; если нужно будет еще раз прийти на «Еврорадио», то я приду, потому что такую возможность мне дает наниматель. Что касается компьютерной техники, то мне очень стыдно за следственные органы, которые дали нам ответ о том, что все еще нужно что-то проверить. Мы же видели, что все экспертизы были проведены. Где тогда техника? Может быть, в другом деле? В любом случае, мы ее вернем.

Андрей Стрижак отвечает на вопрос ведущего о том, искали ли других шпионов в РЭП после признания Юлии Юхновец:

– Когда начинается такая охота на ведьм, то – я и лично так считаю, и в организации мы так решили – что не нужно ее устраивать; потому что это облегчает работу нашим силовым структурам, которая на это только и направлена: разбить наше единство и нарушить работу организации. Но выводы были сделаны.

Генадий Федынич рассказал, что за прошлый год судов, в которых РЭП защищал права работников, было примерно 68:

– И из них мы более половины выиграли. Что качается судов первой инстанции, то иногда суды принимают такие решения, которые не соответствуют ни их компетенции, ни закону. На них мы будем писать жалобы, пока не выиграем. А что касается Дела профсоюзов, то наши международные коллеги предложили нам составить список невыездных: тех, кто был задействован в процессе против профсоюза РЭП.