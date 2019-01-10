Российский рубль возобновил падение из-за возможных санкций 2 10.01.2019, 16:19

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Фото: Reuters

Валюта РФ дешевеет впервые за пять сессий, показывая худшую динамику среди валют развивающихся рынков.

Российский рубль дешевеет впервые за пять сессий, показывая худшую динамику среди валют развивающихся рынков перед встречей министра финансов США с демократами в Конгрессе по вопросу снятия ограничений с компаний приближенного к Путину олигарха Олега Дерипаски, пишет finanz.ru со ссылкой на «Блумберг».

"Это из-за нефти и осторожности в отношении рубля на фоне ожидаемого возобновления обсуждения антироссийских санкций", - написал по электронной почте начальник инвестиционного департамента UFG Wealth Management Ltd. Алексей Потапов. По его словам, ожидаемое возобновление покупок валюты в резервы правительства также "явный сдерживающий фактор".

Европейские фондовые индексы и фьючерсы на S&P 500 снижаются на фоне отсутствия конкретики относительно торговых переговоров. Нефть отступает от месячного пика: инвесторы оценивают неопределенность перспектив мировой экономики и усилия ОПЕК+ по ограничению производства.