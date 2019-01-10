Украина вышла еще из одного соглашения СНГ 10.01.2019, 16:38

С учетом агрессии РФ против Украины положения и идеи соглашения не соответствуют фактическому положению вещей.

Правительство Украины прекратило действие соглашения от 1995 года о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве независимых государств (СНГ). Кабинет министров принял это решение на заседании без обсуждения, сообщили в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины. Об этом пишет «Зеркало недели».

"Мы проанализировали международные экономические соглашения, заключенные Украиной в рамках СНГ, и передали их перечень в Министерство иностранных дел с рекомендациями прекратить их действие для Украины. Среди них и соглашение о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в СНГ", - цитирует пресс-служба МЭРТ первого вице-премьер-министра – министра экономразвития Украины Степана Кубива.

Он добавил, что с учетом агрессии РФ против Украины положения и идеи соглашения не соответствуют фактическому положению вещей.

Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки (СВР) Украины по поручению Порошенко начала процедуру выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности с 1992 года.

19 мая президент Украины подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ и закрытии постоянного представительства при этой организации.

Также 12 декабря вступит в силу закон, которым приостанавливается действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с апреля 2019 года.