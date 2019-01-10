Что общего у пива и вина? 10.01.2019, 16:52

Блогер рассказал, можно ли быть одновременно биргиком и винолюбом.

Кирилла Дубовского нередко можно встретить на пивных мероприятиях, но ещё чаще — на винных. Он ведёт популярный телеграм-канал о вине «Клуб до 27р», где делится знаниями об этом напитке и интересных винах, которые можно купить в Беларуси. Журналист Pivo.by встретился с Кириллом, чтобы попытаться разобраться, что общего у пива и вина и можно ли быть одновременно биргиком и винолюбом.

— Что для тебя вино?

— Это моё хобби, очень приятное. И одновременно тема для исследования, экспериментов. Когда увлекаешься вином, всегда есть о чем поговорить с людьми в разных странах. Никогда не скучно в отпуске, особенно в винодельческих регионах. Плюс это все те пьянящие радости, которые дарит нам вино. Люди, которые увлекаются искусством или кинематографом, могут подолгу разговаривать, обсуждать что-то новое, малоизвестных художников и режиссеров. С вином и пивом то же самое — постоянные открытия и поиск нового. Вино и крафтовое пиво — это всё об одном, про искренний интерес и культуру потребления, которые постепенно превращаются в лайфстайл. Cначала ты просто любишь выпить пивка, а вскоре уже планируешь тур в Бельгию…

— …и уже все в жизни крутится вокруг пива. Или вокруг вина.

— Да, но не каждому интересно настолько глубоко вникать. Выпить все любят, а вот основательно разбираться не все хотят, но это нормально. Я, например, могу кофе в чашке кипятком залить, чего ни один кофейный сноб не оценит. Нельзя увлекаться всем одинаково.

— Самый интересный момент — это превращение человека из того, кто просто пьёт вино, в того, кто начинает им интересоваться более глубоко.

— Я всегда любил вино, но ничего в нём не понимал. Просто покупал бутылку в магазине, если этикетка нравилась или видел: «о, Франция!». Шесть лет назад друзья подарили на день рождения сертификат на курс о вине. Два часа теории, а потом дегустация. Там нас научили нюхать вино. И вот я понюхал несколько вин и понял, насколько они бывают разными в ароматах. Раньше вообще не понимал, чем они могут отличаться кроме «вкусное-невкусное». А тогда открылись глаза, появился первый инструментарий для сравнения. Сразу после курсов я зашёл в магазин, купил три бутылки, дома тут же их открыл и начал сравнивать, нюхать. На следующий день купил бокалы правильной формы.

— Процесс пошёл.

— Дальше начал читать всё, что есть в интернете. Среди прочего наткнулся на блог The Daily Wine Telegraph главного российского винного популяризатора Дениса Руденко, чьи тексты мне очень помогли. Вскоре, и это самое важное — я познакомился с людьми, с которыми можно было дегустировать хорошие вина. Случайно получилось, что через какие-то форумы и цепочки знакомых образовался винный клуб. Не какая-то площадка в городе — клуб, а единомышленники, которые периодически собираются, скидываются на интересные бутылки, устраивают, грубо говоря, винную карусель. Состав этого клуба постоянно менялся, но в него всегда притягивало людей, которые действительно интересуются вином, потому что иначе встречи могут показаться очень скучными. Все сидят, записывают что-то, говорят только о вине, плюс еще за это платить надо каждый раз. Важно, что там были не только любители, но и профессионалы нашего винного рынка, рядом с ними учишься быстрее.

Сейчас собираемся где-то раз в месяц-полтора. Но у многих есть уже какие-то параллельные компании для дегустаций, никто не сидит между встречами, сложив штопоры. Интересно, что раньше людей не всегда хватало, только в последний момент узнавали, собрался сегодня кворум или нет. В последнее же время человек по 20 одну бедную бутылку дербаним. Я даже шутил, что теперь у нас клуб до 27 миллилитров.

— По пару капель.

— Да, миллилитров по 30–40, но в принципе, если есть дегустационный опыт, то что-то про вино понять можно. Я сам люблю ближе познакомиться, когда есть хотя бы один бокал. Зато тут важен момент альтруизма: человек привозит вино, которое он мог бы сам выпить, насладиться в полной мере, но ему важно разделить эмоции с другими, кто поймёт и оценит.

— Тебе не кажется, что в среде любителей вина присутствует некоторое пренебрежение к пиву?

— Сама технология производства пива — это более короткая история, чем у вина. Есть вина, которые разрешено пускать в продажу не менее чем через 5 лет выдержки в бочках и бутылках, а на свой пик они выходят ещё лет через 10–15. Живы некоторые столетние экземпляры. Вино очень сильно привязано к земле, климату, погодным условиям в конкретном году, кроме винодела его создаёт еще сама природа. Зато крафт — гораздо менее консервативная область, которую мы любим за динамизм, смелость, тягу к экспериментам. Возраст винной тусовки в среднем выше, чем пивной. Когда они начали осмысленно увлекаться алкоголем, не было ни выбора, ни понятия крафтового пива. Они просто не успели полюбить пиво всей душой, а сейчас как-то ломать свои привычки и представления об этом напитке сложно. Мне кажется, многие могли бы заинтересоваться, но надо, чтобы кто-то выступил проводником в этот мир. Плюс потенциально интересные для винолюбов сложные стили вроде имперского стаута, к нам привезти сложно. Выбор крафта слишком ограничен. Всё-таки хоть какой-то набор классных вин всегда будет в магазинах, а некоторые стили пива выпадают целиком. Получается, что просто так не приведёшь человека в какое-то место и не скажешь: вот попробуй это, это, это — тебе понравится. Да и атмосфера у пивных мест совсем другая, мне сложно представить там некоторых моих знакомых винных снобов.

Я думаю, что крафт любили бы больше, будь они доступнее. Сейчас, чтобы купить новинку, реально надо заморочиться. Если ты любишь крафт, тебе нужно изучить, где какие магазины, а их может и не быть в твоем районе, подстраивать специально маршруты. Если ты просто спонтанно решил выпить крафта, то в соседнем гастрономе ты ничего не купишь.

— Что тебе нравится из пива самому?

— Я как-то сразу кислые сорта полюбил. Может из-за редкости. Сначала же везде стояли одни только IPA, APA, стауты. Не могу остаться равнодушным к хорошим ламбикам. На десерт как и многие предпочту RIS’ы. В последние время мне ещё милкшейки нравятся, у них приятная текстура, интересный баланс сладости, кислоты и горечи. Вообще мне нравится пробовать всё, что хорошо сделано, и пиво, и вино.

— Как тебе белорусское крафтовое пиво?

— Меня удивляет их хороший уровень, причём даже начиная с домашних пивоваров. Мне кажется, та же Литва и Латвия в этом плане от нас сильно отстают. Всегда с интересом пробую новинки от Jungle, Blood Brothers, Midnight Project, Valaduta. 13 Litar варят стабильно, но очень скучно. Taler — лотерея. В какой-то момент прекратил покупать новинки от «Пана Качына», меня стала пугать ненатуральность вкусов и ароматов в их пиве. Так вышло, что в плане крафтового пива я пропустил всю осень, кажется, появились ещё очень интересные пивоварни.

— Что скажешь о пивных заведениях?

— Уютнее всего чувствую себя в «Чапском», пусть там не самый большой выбор и вечно ревут концерты. Там всё равно всегда спокойно, и очень приятные вежливые девушки. В BeerCap, например, не улыбаются вообще. Там очень чувствуется, часть ты определённой тусовки или нет. Если нет, то отношение со стороны персонала может быть странно снисходительным. Летом наливают в пластиковые стаканы, я вообще не понимаю смысла делать место с крафтом, если ты разливаешь его в пластик. Как человеку, который за всю жизнь не вынес ниоткуда ни одного бокала, мне это странно. Приятно иногда бывает забежать 1067, пусть там слишком людно. Зато если хочется гробовой тишины можно зайти в Beershow. Там не бывает других людей, потому беру только бутылки — непонятно, сколько времени их кеги киснут. Раньше любил Craftman, но там половина кранов не поменялась с момента основания и занята какой-то коммерческой ерундой.

— Ты ведёшь популярный телеграм-канал о вине. Расскажи, как вообще он появился.

— Год назад я активно готовился к конкурсу «Винный эксперт», который проводил бар «Хороший год». Это было такое винное «Что? Где? Когда?» с вопросами как на смекалку, так и на знания, а за ним конкурс слепой дегустации — угадывание характеристик незнакомых вин. И мы с другом его неожиданно для себя и всех выиграли. Так в одной точке сошлись гигантское количество винных знаний в моей голове и появившаяся уверенность в своих силах. После чего я решил завести в канал, в котором на понятном языке буду рассказывать о вине. Это было спонтанное решение, думал, что получится междусобойчик, который будет интересен максимум сотне людей. Но, к счастью, больше подписалось. Приятнее вести востребованный канал, чем невостребованный.

— У канала оригинальное название.

— Мне хотелось, чтобы в названии было не просто про вино, а какой-нибудь каламбур. В конце концов, писатель я или нет :)

Начал в голове крутить разные варианты, но, скажу честно, размышлял не очень долго. Вот, думаю, есть же «клуб 27», почему бы не сделать «клуб до 27», только рублей. Как раз так совпало, что 27 рублей — это был тот рубеж, до которого еще можно было найти хорошие сочные вина, которые не стыдно порекомендовать.

— Ты попал в точку.

— Да, многие советуют друг другу канал как тот, в котором можно найти хорошее недорогое вино. А людей это привлекает. Я понимаю, что в их сознании есть убеждение, что нас обманывают на каждом шагу. В какой-то степени так и есть, но обманывают не так, как люди представляют. Обычно это ловкий маркетинг, реклама, в результате чего потребители узнают и пьют те вина, производители которых просто вложились в продвижение. Многие ведь считают, что в магазинах сплошь и рядом порошковые вина (которых, к слову, не существует), и вот важно не купить случайно такое. Или многие делят вино на вкусное и невкусное, и им кажется, что канал может помочь найти среди батареи невкусных вин то самое заветное вкусненькое. Я такое слово, как и другие винолюбы, не использую в принципе. В целом мой канал о винной культуре, об осмысленном употреблении вина, а не руководство по скупке бюджетных вин.

Ещё у нас все вина в массовом сознании делятся по содержанию сахара. В середине нулевых, когда всё было завалено Молдовой, могли стоять вина с одним и тем же названием вроде «Кровь монаха», которые различались только словами «сух», «полусух» и «полусл». И люди используют эту градацию, до сих пор выбирают вино по сахару, это самая бессмысленная вещь, которая только может быть. Я как-то пришёл в один магазин и решил воспользоваться советом консультантки. Девушка буквально с точностью до миллиграмма называла количество сахара в каждой бутылке. Я спросил, зачем она это выучила. Она ответила, что люди интересуются. Некоторые спрашивают, не будет ли слишком сухое вино. «Нет, вот, посмотрите, тут 25 миллиграмм сахара, а в том 22».

— Какой фидбэк от пользователей ты получаешь? Благодарят ли за советы?

— Пишут, бывает, но не так часто. Где-то раз в месяц приходят письма с просьбой что-то посоветовать или найти какое-то вино, например, оранжевое. Бывает, в магазинах узнают. Я беру бутылку вина, а мне кавистка говорит: «Так оно же дороже 27» :)

Было, что на винном форуме кто-то узнавал, подходил. Но нельзя сказать, что я купаюсь в лучах славы.

— Я сам могу сказать, что удачно воспользовался одним из твоих советов: неожиданно молдавское шардоне Taraboste оказалось просто прекрасным.

— Да, оно такое, умеет нравиться: жирное, маслянистое. Есть особый стиль — бочковое шардоне — и вот среди них это вино впечатляет за свои деньги. Я писал в канале о двух слепых дегустациях в нашем клубе, где побеждали вина Taraboste: сначала каберне совиньон, потом шардоне. Во вторую дегустацию включили Taraboste по приколу, потому что не может так быть, чтобы второй раз Молдова выиграла. Представь, стоят топовые белые вина рублей по 150, шардоне из Лангедока от Ротшильдов, дорогущее шардоне от Антинори, и всё равно по совокупности баллов Taraboste снова вышло вперёд. На объявлении результатов было весело: разворачивают по очереди бутылки, становится понятно, что Молдова в тройке, уже появляется мандраж, третье место, второе, и тут шум, гам, аплодисменты, все кричат «я не верю!». Те из винного клуба, кто не присутствовал на дегустации, потом покупают это вино и говорят, мол, конечно, хорошее, но не такое что прямо вау. Но это эффект слепой дегустации. Говорят, что если один и тот же набор вин те же самые дегустаторы повторят на другой день, то результаты будут другими, пусть и не кардинально. Потому это всё в какой-то степени ситуационные вещи, но сам факт, что в один из вечеров выиграть есть шанс даже у Молдовы, — это вызывает восторг от непредсказуемости винного мира. В целом у каждого человека индивидуальная чувствительность: кто-то больше одни ноты чувствует и любит, кто-то — другие. И вообще ты можешь всю жизнь находиться в поиске «своего» вина.

— То же самое и с пивом.

— Абсолютно точно. Я могу советовать на канале вина, объяснять какие-то нюансы, а другой человек просто их не почувствует из-за своей физиологии, зато найдёт в этом вине что-то другое. Поэтому мне бы хотелось, чтобы читатели думали самостоятельно и учились брать на себя ответственность. Все мои советы — можете пробовать, можете не пробовать. Я лишь информирую о том, что вино прошло мой личный критерий отбора и мне за него не стыдно. Мне сложно писать о вине «фас, скорее бегом, это бомба, пушка, пожар», потому что кому-то пожар, а кому-то — нет. Когда ты так пишешь, сразу программируешь, что вино должно нравиться, а оно может и не понравиться. Это нормально. Но люди, если им не нравится вино, часто склонны принимать всё на свой счет: «Это я не разбираюсь».

— Ты смотришь «Парфенон»? Что скажешь о выборе вина там?

— Посматриваю. Мне понравилось, как о Парфенове написал Денис Руденко: нормальный вкус состоятельного человека. У него всегда на столе очень хорошие вина, он может позволить себе не заглядывать в сегменты ниже определённого ценового уровня, хотя если порыться, то и там можно найти достойные экземпляры. Видны его пристрастия к оранжевым винам, пино нуарам. Как потребитель он, безусловно, разбирается, много пробует, знает все хорошие винодельческие регионы и пьёт из хороших бокалов. Остаётся только позавидовать его возможностям :) Я думаю, он много делает для популяризации вина, спасибо ему от всех белорусских винных блогеров.