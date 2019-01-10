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Евро продолжает дорожать

  • 10.01.2019, 16:54

Российский рубль дешевеет.

На валютных торгах в Минске 10 января евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,0037 и составляет Br2,1532 (на торгах 9 января - Br2,1569 за $1).

Евро подорожал на Br0,0133 до Br2,4851 (9 января - Br2,4718 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0018 до Br3,2148 за 100 российских рублей (9 января - Br3,2166 за 100 российских рублей).


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