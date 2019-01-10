Владимир Владимирович меняет профессию 10.01.2019, 17:13

Столкновения с айсбергом лайнеру «путинская РФ» уже не избежать.

Началась бурная дискуссия по поводу наличия у чекистско-олигархической элитки плана по смене амплуа продолжающего активно терять личный рейтинг Владимира Владимировича. Согласно ему на смену "Завоевателю мира и НацОтцу Владимиру" должен придти "Миротворец и добрый Дедушка Вова", пишет Telegram-канал "Запретное мнение".

Если такой план и существует - он по целому ряду причин обречен на полный провал.

Начнем с картины пациента. Для изменений подобного масштаба лидер должен обладать чистотой ума, психическим здравием и быть мобильным (открытым для модификаций и прокачки). Путин получает минусы по каждому из этих пунктов.

Далее команда, куда же без нее? Нужны профессиональные имиджмейкеры, пресс-секретари и талантливые составители речей и текстов посланий. А кто есть у Его Высочества? Кисель, "Говорящие Усы", да сидящие на МИДовском кокаине авторы, не способные из-за наркозависимости составить вразумительные вопросы и ответы даже к одной-единственной прямой линии.

Ну и на десерт: должна быть готовность населения принять новый образ владыки, а вместо нее есть лишь усталость от сидящей почти два десятилетия на троне ботоксной чекисткой куклы.

Столкновения с айсбергом лайнеру под названием "Путинская РФ" уже не избежать, и капитану-неудачнику, приведшему судно к подобному плачевному итогу, на шлюпке спастись не удастся. Волна поглотит его так же, как он много лет назад поглотил Россию.