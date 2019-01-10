закрыть
10 января 2019, четверг, 17:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Бывший военком Слуцкого и Стародорожского районов задержан за взятки

  • 10.01.2019, 17:14

Александр Петровец брал деньги за освобождение от армии.

В отношении бывшего военкома Слуцкого и Стародорожского военного комиссариата возбуждено уголовное дело за взятки, сообщает SlutskGorod. Александр Петровец подозревается в получении крупных денежных вознаграждений за решение вопросов об освобождении от воинской службы, пишет tut.by.

Информацию о задержании военкома подтвердили в Следственном комитете.

— Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов. Уголовное дело возбуждено прокуратурой Минской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса — получение взятки лицом, занимающим ответственное положение.

Мужчине предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

48-летний Александр Петровец занимал должность военкома с 2013 года. В 2018 году полковник был избран депутатом Слуцкого районного Совета депутатов по Виленскому избирательному округу.


популярное за неделю

Мнение

Союзное свинство
Союзное свинство Валерий Карбалевич
Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман
Осень патриарха
Осень патриарха Игорь Эйдман