Увольняйтесь, пока не поздно 22 10.01.2019, 17:21

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Тяжелее всего придется конспектирующим очередной бред своего начальника.

Обычно о поставке нефти с Марса Лука заикается в самые тяжелые для себя моменты — если нет других рычагов воздействия на хозяина, кроме примитивного шантажа и неуверенного блефа. Так было накануне президентских выборов в 2010 году, когда на российских телеканалах крутили «Крестного батьку», помните? Даже пару танкеров с «золотой» нефтью из Венесуэлы в Одессу и Клайпеду пригнали для убедительности. Было много громких заявлений и почти никакого ощутимого результата. Мечты диктатора никто всерьез не воспринял, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Сегодня он снова заявил о намерении покупать нефть где-то не в России и везти ее на наши НПЗ через литовские или латвийские порты. Выглядит это все еще менее убедительно, чем 10 лет назад. Продавцов не осталось: Иран под санкциями, а у друга Мадуро уже в ближайшие дни намечаются очень серьезные проблемы. Ну а приличные люди с диктаторами, как правило, сделки не спешат заключать. Тяжелее всего, как обычно, придется тем ребятам, которые, склонив голову и сдерживая улыбку, конспектировали очередной бред своего начальника. Им же выполнять поставленную задачу надо как-то. Сочувствуем, но сами виноваты. Увольняйтесь, пока не поздно.