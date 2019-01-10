Минск не получал официальных предложений от Москвы по покупке белорусских НПЗ 5 10.01.2019, 17:54

2,094

НПЗ не будут входить в компенсацию налогового маневра?

Беларусь не получала официальных предложений от российской стороны по покупке белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом tut.by сообщили в концерне «Белнефтехим».

На днях появилась информация о желании России получить контроль над белорусскими нефтеперерабатывающими предприятиями в Мозыре и Новополоцке, чтобы иметь возможность компенсировать им последствия налогового маневра в РФ. Дело в том, что с 2019 года российский бюджет компенсирует своим НПЗ рост цен на сырье с помощью так называемого отрицательного акциза. Минск это позволить не может, поэтому хотел получить компенсацию от России.

Как один из вариантов, было предложено увязать вопрос компенсации с приватизацией белорусских НПЗ в пользу российских компаний. Мол, компенсацию выплачивать будем, но только своим заводам.

Стоит отметить, что 42,58% акций Мозырского НПЗ уже принадлежит российской «Славнефти», владельцами которой являются «Роснефть» и «Газпром нефть». «Но в России хотят полный контроль и реально управлять заводом», — сказал собеседник журналистам.