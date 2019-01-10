В Польше многодетные родители без стажа смогут получить пенсию 2 10.01.2019, 18:27

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Новые пособия будут положены родителям, которые не имеют необходимого для получения пенсии стажа работы.

В Польше готовят изменения по пенсионному обеспечению для матерей, которые воспитали как минимум четырех детей. Планируется, что они смогут воспользоваться так называемой материнской пенсией. Об этом «Радио Польша» заявила министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская.

Новые пособия будут положены родителям, которые не имеют необходимого для получения пенсии стажа работы. «Это предложение также адресовано мамам, которые воспитали как минимум четырех детей и не имеют необходимого стажа работы, а это 20 лет, но уже достигли пенсионного возраста — 60 лет», — сказала Эльжбета Рафальская.

Министр добавила, что пособие будет предоставляться также отцам, которые воспитали как минимум четырех детей. «Материнская пенсия» будет на уровне минимальной пенсии.