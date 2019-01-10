В Литве инициируют референдум о сокращении количества депутатов Сейма 10.01.2019, 18:55

Фото: DELFI

Члены правящего Литовского союза зеленых и крестьян займутся сбором подписей за проведение референдума.

Члены правящего Литовского союза зеленых и крестьян займутся сбором подписей за проведение референдума о сокращении числа членов Сейма.

Об этом сообщает портал Delfi.

В четверг Главная избирательная комиссия Литвы зарегистрировала инициативную группу из 18 граждан по проведению референдума. Они ставят целью уменьшения количества депутатов Сейма из 141 до 121.

За шесть месяцев инициативная группа должна собрать не менее 300 тысяч подписей граждан, имеющих право голоса, чтобы референдум был проведен.

Предложение сократить число парламентариев до 121 "аграрии" мотивируют уменьшением численности населения страны. В 1992 году, когда была принята Конституция, в Литве проживало 3,7 млн человек, сейчас – 2,8 млн.