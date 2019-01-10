СМИ: Янкаускас может возглавить минское «Динамо» 10.01.2019, 19:17

Эдгарас Янкаускас

Фото: ФК Локомотив

Минчане сделали предложение литовскому специалисту.

Литовский специалист Эдгарас Янкаускас может возглавить минское «Динамо».

Об этом сообщает «Прессбол».

По сообщению издания, «Динамо» сделало предложение Эдгарасу Янкаускасу занять пост главного тренера команды. Каким будет ответ литовского специалиста, пока неизвестно. Наряду с этим вариантом, у Янкаускаса имеются и другие – в том числе из Беларуси.

В 2016-18 годах 43-летний Янкаускас возглавлял сборную Литвы, а прежде работал в «Тракае».

Во время игровой карьеры форвард выступал в «Жальгирисе», ЦСКА, московском «Торпедо», «Брюгге», «Реал Сосьедад», «Бенфике», «Порту», «Ницце».

Победитель Лиги чемпионов-2003/04, Кубка УЕФА-2002/03, чемпион Португалии (2002/03, 2003/04), чемпион Бельгии-1997/98, пять раз признавался лучшим футболистом Литвы.