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Трамп вновь заявил о возможном чрезвычайном положении в США

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  • 10.01.2019, 20:01

Критики Трампа планируют в четверг провести демонстрацию в аэропорту Маккаллена.

Президент США в очередной раз рассказал о возможности введения чрезвычайного положения, если вопрос о постройке заграждения на границе с Мексикой не будет решён. Об этом Дональд Трамп сообщил журналистам перед отлётом на южную границу Соединённых Штатов. Глава Белого дома уточнил, что пока не готов к введению чрезвычайного положения, но если ситуация не изменится, то он будет готов на такой шаг.

Как отмечает «Голос Америки», программа визита президента в город Маккаллен, штат Техас, предусматривает брифинги по пограничной безопасности, а также посещение пограничного пункта в районе реки Рио-Гранде. По данным властей, именно в этом секторе в последние годы было задержано наибольшее количество незаконных мигрантов.

Критики Трампа планируют в четверг провести демонстрацию в аэропорту Маккаллена.

8 января Трамп, впервые за почти два года своего президентства, выступил с телеобращением к нации. Он назвал ситуацию с нелегальной иммиграцией на границе США с Мексикой «гуманитарным кризисом» и призвал законодателей обеспечить финансирование строительства пограничной стены.

Ранее Трамп запросил у Конгресса на строительство заграждения 5,7 миллиарда долларов. Однако демократическое большинство в Конгрессе США отказалось согласовать финансирование. Это привело к частичной приостановке работы правительства, которая продолжается уже третью неделю. Многие госслужащие вынужденно находятся в неоплачиваемом отпуске.


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