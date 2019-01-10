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Лукашенко ужесточил порядок оказания господдержки

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  • 10.01.2019, 20:05
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Правитель внес ряд изменений в свой же указ от 23 марта 2016 года.

В Беларуси ужесточается порядок оказания государственной финансовой поддержки. Это предусмотрено указом №10, который Лукашенко подписал 10 января, сообщили в пресс-службе правителя.

Документ вносит ряд изменений в указ от 23 марта 2016 года №106 "О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки".

В частности, установлено, что господдержка может оказываться в исключительных случаях по решению диктатора только в виде предоставления бюджетного займа для реализации инвестиционных проектов, прошедших государственную комплексную экспертизу и имеющих положительное заключение.

Указом уточнен круг лиц, которые могут рассчитывать на господдержку. В список попали юридические лица - резиденты Республики Беларусь (за исключением бюджетных организаций, банков, Банка развития Беларуси, страховых и небанковских кредитно-финансовых организаций, если иное не установлено правителем) и индивидуальные предприниматели.

При этом условием оказания господдержки является достижение предприятием основных показателей деятельности: рентабельность продаж, производительность труда, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции. Корректировка показателей в дальнейшем запрещается. Если данные показатели не будут достигнуты, заемщик должен будет досрочно вернуть бюджетные средства.

Документом также введена обязанность по ежегодному представлению заемщиком сведений о достижении основных показателей, направлениях использования займа и исполнении обязательств по договору. Закреплен механизм определения льготных ставок по кредитам, выдаваемым в качестве финансовой поддержки при реализации государственных программ.


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