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В пятницу в Беларуси сохранятся морозы

  • 10.01.2019, 20:51

Ночью ожидается до -20 градусов.

В пятницу, 11 января, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет. Местами пройдет небольшой снег, во второй половине дня снег и слабая метель прогнозируются на большей части территории Гродненщины и Витебщины.

На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем — юго-западный умеренный, по северо-западу страны — порывистый.

Ночью столбик термометра покажет 10-15 градусов мороза, при прояснениях ожидается 16-20 со знаком "минус". Днем температура повысится до 5-11 ниже нуля.

12 января на большей части территории страны пройдет кратковременный снег. Местами ожидается слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, западный порывистый, ночью в отдельных районах Брестской области — сильный порывистый.

Ночью температура воздуха прогнозируется -4... -11, по востоку будет 12-15 ниже нуля. Днем ожидается от нуля до 6 градусов мороза.

13 января в Беларусь начнет перемещаться теплый воздух с Западной Европы. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Местами будут слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, южный порывистый.

Ночью термометры покажут от нуля до 6 градусов мороза, при прояснениях будет до -8. Днем ожидается -3... +3.


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