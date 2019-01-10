Жители агрогородка под Могилевом потребовали от властей защитить их от «Омск Карбона» 1 10.01.2019, 21:12

Фото: svaboda.org

В конце декабря жители Вейно увидели на своих подоконниках слой сажи.

Координатор кампании «За здоровый Могилев» Андрей Бодилев, который одним из первых публично заявил о загрязнении сажей агрогородка Вейно под Могилевом, сообщил о направлении тридцати подписей в различные инстанции власти, передает mspring.online.

— Всего мы собрали 90 штук, но пока направили 30. Сейчас мы массово собираем подписи для следующего обращения, — рассказал активист.

По его словам, вейнянцы подписались под требованием провести экологическую экспертизу местности, где расположился завод по производству технического углерода «Омск Карбон Могилев».

Кроме этого, жители агрогородка попросили устранить нарушения в фильтрационных и очистных сооружениях производства, а также проинформировать их об экологической ситуации в их районе.

Обращение было направлено в администрацию Лукашенко, главному санитарному врачу Могилева, а также «депутату» «палаты представителей» Анатолию Хищенко.

Сам Бодилев уверен, что при постройке и запуске завода не были соблюдены элементарные экологические нормы.

В конце декабря жители Вейно увидели на своих подоконниках слой сажи. Позже сообщалось, что завод в первый же месяц своей работы превысил норматив твердых крупиц в 40 раз: 690,17 мг/м³ при нормативе в 17,01 мг/м³. В данный момент работа завода приостановлена до весны.