Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой из-за узурпации власти Мадуро 10.01.2019, 21:20

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Также своего временного поверенного из Каракаса для консультаций отозвала Перу.

Парагвайский президент Марио Абдо Бенитес заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на El Nacional. Заявление было сделано после того, как правитель Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в церемонии инаугурации и переизбрался на новый срок. Президент отметил, что Парагвай, как и остальные 12 членов группы Лима (объединение ряда латиноамериканских стран), не признают «результаты нелегитимного избирательного процесса».

Правительство Парагвая осудило «разрушение конституционного строя и верховенства закона» в Венесуэле после «переизбрания» Мадуро, а также сообщило о закрытии посольства в Каракасе и немедленном отзыве парагвайских дипломатов из боливарианской республики.

По словам Абдо, разрыв дипломатических отношений не означает, что Парагвай прекратит выполнять свои обязательства перед Венесуэлой по задолженности парагвайской нефтяной компании Petropar перед венесуэльской PDVSA. Сейчас этот вопрос разбирается в суде, добавил Абдо. PDVSA требует с Petropar $265 млн плюс 2% годовых по долгу, возникшему после заключения соглашения о поставках дизельного топлива из Парагвая в Венесуэлу.

Перуанские власти отозвали временного поверенного в делах Перу в Венесуэле Розу Альварес Нуньес для консультаций, об этом говорится на сайте МИД Перу. Также правительство Перу ограничило въезд в страну Николасу Мадуро и еще 100 чиновникам и связанным с венесуэльским президентом лицам. Кроме того, перуанские банковские учреждения перестали контактировать с венесуэльскими финансовыми институтами. Власти Перу заявили, что поддерживают Национальное собрание Венесуэлы и не признают легитимность Мадуро.

Госсекретарь США Майк Помпео осудил «незаконную узурпацию власти» в Венесуэле после того, как Мадуро принес присягу в качестве венесуэльского лидера, пообещав и впредь оказывать давление на Каракас. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать «демократическое Национальное собрание и призывать к восстановлению демократии и свободы в Венесуэле».