Украинец Усик может провести два боя подряд с российскими боксерами 10.01.2019, 21:25

Александр Усик

В 2018 году Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинец Александр Усик в 2019 году может провести два боя подряд с российскими боксерами. Об этом в интервью американскому телеканалу ESPN заявил промоутер украинца Эдди Хирн.

По его словам, одним из соперников украинца может стать чемпион IBF в полутяжелом весе, россиянин Артур Бетербиев, который согласился перейти в тяжелый дивизион ради боя с Усиком.

Хирн подчеркнул, что этот поединок может пройти в конце 2019 года, если Бетербиев этой весной успешно защитит свой титул против Джо Смита–младшего.

Вторым соперником Усика может стать обязательный претендент на титул Денис Лебедев. По словам Хирна, бой состоится, если украинец не перейдет в супертяжелый вес.

Усик является чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA, а также владеет поясом журнала The Ring. Он также признан лучшим боксером 2018 года по версии World Boxing Association и американского издания BoxingScene.