Трамп отказался ехать в Давос 8 10.01.2019, 21:47

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Фото: EPA/upg

Причиной такого решения президент США назвал «непримиримость демократов» по строительству стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе.

Об этом он написал в Twitter.

«Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны, я с уважением отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум», — написал Трамп. Он также передал руководству ВЭФ свои извинения.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 января 2019 г.

Ранее Трамп заявлял, что отменит свой визит на ВЭФ в случае, если в США продолжится «шатдаун» — приостановка работы ряда правительственных американских ведомств, которая длится с конца декабря.

Разногласия между республиканцами и демократами возникли из-за финансирования «стены Трампа», в итоге стороны не смогли принять бюджет на текущий год.