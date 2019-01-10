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Трамп отказался ехать в Давос

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  • 10.01.2019, 21:47
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Фото: EPA/upg

Причиной такого решения президент США назвал «непримиримость демократов» по строительству стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе.

Об этом он написал в Twitter.

«Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны, я с уважением отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум», — написал Трамп. Он также передал руководству ВЭФ свои извинения.

Ранее Трамп заявлял, что отменит свой визит на ВЭФ в случае, если в США продолжится «шатдаун» — приостановка работы ряда правительственных американских ведомств, которая длится с конца декабря.

Разногласия между республиканцами и демократами возникли из-за финансирования «стены Трампа», в итоге стороны не смогли принять бюджет на текущий год.


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