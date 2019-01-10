Трамп отказался ехать в Давос

Трамп отказался ехать в Давос8
- 10.01.2019, 21:47
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Причиной такого решения президент США назвал «непримиримость демократов» по строительству стены на границе с Мексикой.
Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе.
Об этом он написал в Twitter.
«Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны, я с уважением отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум», — написал Трамп. Он также передал руководству ВЭФ свои извинения.
Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 января 2019 г.
Ранее Трамп заявлял, что отменит свой визит на ВЭФ в случае, если в США продолжится «шатдаун» — приостановка работы ряда правительственных американских ведомств, которая длится с конца декабря.
Разногласия между республиканцами и демократами возникли из-за финансирования «стены Трампа», в итоге стороны не смогли принять бюджет на текущий год.