На МКАД началась реконструкция обоих путепроводов 6 10.01.2019, 22:02

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Фото: onliner.by

О чем говорят водители в пробках?

7 баллов в Минске в утренний час пик. Это из-за красного «хвоста» на кольцевой от Большого Стиклево до улицы Франциска Скорины — остальной город «зеленый». А на МКАД ремонтируют путепроводы, которые просто устали все это терпеть. В этом году терпеть придется всем остальным. Таких «хвостов» — перманентно красных — на кольце будет два. Вот-вот закроют еще один путепровод ближе к Малиновке, и тогда станет понятно реальное положение вещей. А пока мы ловим сигналы SOS от водителей, которые застряли в пробке, пытаясь прорваться к проспекту Независимости, пишет onliner.by.

Пробка — это маленькая жизнь

«Пропустите Свинчука Дмитрия! На работу опаздывает», — кто-то оставил этот эмоциональный призыв сегодня утром в сервисе «Яндекс.Карты».

А как его пропустишь, когда все стоят. Всего по одной полосе продолжается движение в направлении Уручья. Если у кого есть возможность проехать через город со стороны Партизанского проспекта в направлении проспекта Независимости и Логойского тракта — лучше выбрать именно этот маршрут.

«Девушка на белом Polo, познакомимся?» — пишет кто-то из того же затора. Кажется, времени у них достаточно и для знакомства, и для совместного завтрака. Пробка — это маленькая жизнь, вот вам романтичное описание ситуации.

К слову, в обратном направлении ситуация хоть и лучше (все-таки две полосы отведены для движения в сторону Шабанов), но ненамного. От путепровода, где ведутся ремонтные работы, до проспекта Независимости — цвет настроения красный. У кого еще есть возможность, посмотрите, как чудесно и свободно в эти минуты на проспекте Независимости, улицах Филимонова, Радиальной. Вы же молодые еще, зачем вам эти трудности на кольце?

Фото: onliner.by

«9492 СА-7, я провел с тобой в этой пробке больше времени, чем со своей девушкой утром», — еще одно откровение от водителя. Кстати, каждый, кто проводит мало времени дома, не может уделять достаточно внимания своей семье или друзьям — берите их с собой, в пробку. Вы сможете хорошо провести время, сыграть в Jenga, проверить домашнее задание по математике у сына.

«Пустите, на работу опаздываю»: как МКАД переживает ремонт путепроводов - Авто onliner.by

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«Еще никогда, наверное, варианты соединения головы и хвоста пробки на МКАД не были так близки к своему осуществлению», — эти слова нашего читателя с ником vadim1968 стали лучшим комментарием к новостио начале ремонтных работ на путепроводе, а еще они замечательно отражают настроение водителей, которые каждый день используют кольцевую для поездок: на работу или по работе.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Говорят, если углубиться в себя, заниматься йогой и хорошо высыпаться, то на все в мире можно смотреть с позитивом.

— Да ладно, пробка — это довольно неплохое дело. Сидишь в комфорте, отдыхаешь, можно чем-то полезным заняться. А чтобы не опаздывать, надо раньше из дома выезжать, — вот очень оптимистичная точка зрения от нашего читателя с говорящим ником drunk_monday.

— Расскажите, чем полезным вам нравится заниматься в пробках? — спрашивает его vetaleg_graf.

— Читать, по работе могу что-нибудь, с псом поиграть (не выходя из машины).

Трудности перевозчиков

К слову, серьезные трудности возникли и у перевозчиков. Во-первых, на указанном путепроводе сейчас действует ограничение по весу транспортных средств — 10 тонн.

Компании просят учитывать ситуацию, ехать в объезд (да хоть через МКАД-2, там-то как раз свободно всегда). Либо использовать небольшие грузовички и лучше в ночное время, когда кольцевая не загружена.

Фото: onliner.by

Путепровод в районе Брилевичей вот-вот закроют

Совсем скоро на реконструкцию закроется и путепровод в районе улицы Наполеона Орды, об этом сообщил директор предприятия «Гордорстрой» Александр Ярошик. Есть некоторые технические моменты, которые не позволили сделать это раньше, но ремонт неизбежен. Схема там схожая, останется три полосы: два ряда для движения со стороны Малиновки в направлении Колядичей и одна полоса — в обратном направлении.

— Нам отцы оставили цветущий город-сад. С пятиэтажками, лесопарками и бульварами. Что же вы с ним сделали? — вопрошает сын своего отца, читатель с ником 1608970.

Фото: onliner.by

Держитесь, скоро Игры

— Почему игры не проходят у нас постоянно? 365 дней в году должны быть Игры в стране! Тогда все будет работать, все будет прекрасно у нас! — убежден наш читатель andreykin.

То и дело водители задаются вопросами: почему сроки реконструкции так велики, почему нельзя было дождаться более удобного момента для проведения таких работ?

Фото: onliner.by

— Ребят, ну че за фигня, почему так долго? Ну серьезно! Ну какой на фиг год?! — читатель de_andrey эмоционален, но человека можно понять.

Специалисты, кстати, ранее объясняли, почему год. Речь идет не о развязке, а о путепроводе над железной дорогой. Это значит, что нет никакой возможности перенаправить транспорт с кольцевой куда-то еще, чтобы закрыть путепроводы целиком и начать полноценную масштабную реконструкцию — это раз. Протяженность путепроводов немаленькая: соответственно, пока монолитный бетон на крайних пролетах не наберет необходимую прочность, к работе на средних пролетах приступить нельзя — это два. Внизу не удобная площадка, с которой можно вести работы, а действующие линии железной дороги с линией электропередачи — три.

Ничего не остается, кроме как запастись терпением.

— Год побед и поражений, — подвел черту читатель с ником Petya_Ribkin.

Фото: onliner.by

Второй путепровод тоже закрылся на реконструкцию

Сегодня приблизительно в 20:30 было ограничено движение по путепроводу, расположенному на 25-м км МКАД (в районе улицы Наполеона Орды), об этом корреспонденту Onliner сообщил директор предприятия «Гордорстрой» Александр Ярошик. Теперь для проезда в обе стороны доступны три полосы на внутреннем кольце: два ряда отведены для движения со стороны Малиновки в сторону Лошицы, один ряд — со стороны Лошицы в направлении Малиновки.

Фото: onliner.by

В настоящее время затор на внутреннем кольце этого участка МКАД растянулся от развязки с улицей Лейтенанта Кижеватова до реконструируемого путепровода.

Фото: onliner.by

Таким образом, можно говорить о том, что началась активная фаза реконструкции на обоих путепроводах. По плану работы на них должны быть завершены к концу мая, для обеспечения полного функционирования на период проведения Европейских игр — 2019. После этого будут закрыты для проведения ремонта противоположные путепроводы: по ним движение будет осуществляться аналогично, как и при первоначальном этапе. Полностью закончить работы планируется к концу 2019 года.