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Не собираюсь падать духом и унывать: Сенцов написал письмо Ирине Геращенко

  • 10.01.2019, 22:11
Олег Сенцов

Украинский режиссер поделился своими планами, ожиданиями и настроем.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо первому вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко, в котором поделился своими планами, ожиданиями и настроем.

Копию части письма Геращенко опубликовала в Facebook.

"Получила письмо от Олега Сенцова. Ключевые слова для украинцев и мира: "Я не собираюсь падать духом или, тем более, унывать - не дождутся! ... В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную", - сообщила вице-спикер.

По словам Геращенко, режиссер сообщил, что по-прежнему много работает, а в конце декабря 2018 года закончил новый роман.

"Ждет, что в этом году выйдет в свет сборник его рассказов, роман и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию", - сказала она.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до десяти, а Сенцова - до 20 лет лишения свободы.

Олег Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.


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