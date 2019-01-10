СМИ: Под подозрением в «договорняках» находятся игры всех трех лиг, а также два матча Кубка Беларуси 2 10.01.2019, 22:18

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В оперативной разработке присутствуют встречи с участием четырех команд высшей лиги.

Новая волна договорных матчей в белорусском футболе касается игр во всех трех дивизионах, а также двух поединков Кубка страны — очевидно, 1/16 финала.

По сведениям pressball.by, в оперативной разработке присутствуют встречи с участием четырех команд высшей лиги, однако куда больше конкретики — в лиге первой, где странных матчей наберется с десяток. Печально, что в новой истории, вероятно, фигурируют некоторые из тех, кто проходил в том или ином качестве в "деле о пидоргах".

Также можно предполагать, что в играх первой лиги, находящихся в разработке, фигурируют клубы, к которым уже имелись официальные претензии со стороны БФФ. И если в ближайшее время на повестке дня окажется вопрос о вакансиях в "вышке", то не все команды, претендующие на повышение в классе, смогут реализовать это право.