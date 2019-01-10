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Додон пожаловался Медведеву, что санкции РФ против Украины ударили по Молдове

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  • 10.01.2019, 22:27
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Игорь Додон
Фото: EPA

Президент Молдовы написал премьеру РФ письмо.

Президент Молдовы Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, вызванные введением Москвой запрета на импорт товаров из Украины.

Текст письма Додон опубликовал на своей странице в Twitter.

По словам Додона, постановление, подписанное Медведевым в конце декабря, "создает барьеры и для экспорта молдавской продукции на российский рынок в силу удлинения маршрута доставки грузов и увеличения транспортных потоков".

"Прошу вас по возможности в ближайшее время рассмотреть вопрос о выходе из сложившейся ситуации, касающейся транспортировки молдавской продукции в Российскую Федерацию через территорию Украины", - написал Додон.

Постановление правительства России, на которое ссылается Додон, Медведев подписал 29 декабря. Документ предусматривает ограничения на импорт целого ряда категорий товаров, которые производятся в Украине или транспортируются в Россию транзитом через украинскую территорию.

Среди категорий, попавших под ограничение - продовольственные товары (хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерская продукция, пиво и вино, масло и т.д.), ряд наименований сельскохозяйственного и промышленного оборудования, некоторые виды сырья, бытовой химии и средств гигиены.

Решение правительства России ударило и по предвыборным договоренностям между Додоном и президентом РФ Владимиром Путиным об отмене на полгода пошлины на импорт плодоовощной продукции из Молдовы.


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