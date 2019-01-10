закрыть
11 января 2019, пятница, 0:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Какие организации в Беларуси задерживают зарплату и платят меньше «минималки»

4
  • 10.01.2019, 23:01
  • 1,445
ФОТО: tut.by

От больницы до птицефабрики.

В Беларуси в ноябре выявили 228 предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые нарушили сроки выплаты зарплаты. Выплаты ниже «минималки» допустили 13 организаций и ИП. Об этом сообщили в департаменте госинспекции труда Минтруда. Tut.by посмотрел, какие организации задерживают зарплаты и недоплачивают работникам.

Отметим, что нарушения в выплате зарплат выявили в ноябре, но они могли касаться выплат за предыдущие месяцы. На сегодня некоторые из предприятий уже могли выплатить задержанную зарплату. При этом в отдельных организациях могли быть единичные случаи несвоевременной выплаты зарплаты, а также выдача денег ниже «минималки».

Больше всего проблемных организаций по своевременной выплате зарплат в ноябре выявили в Минске и Минской области — 92 и 53 соответственно. В Брестской области — 19, в Витебской — 15, в Гомельской — 4, в Гродненской — 20, в Могилевской — 25.

Среди этих предприятий — Брестский электроламповый завод, Гомельский автобусный завод, ОАО «Птицефабрика Слонимская», Солигорский райагросервис, Смиловичская валяльно-войлочная фабрика, Пуховичское агропромэнерго, Слуцкий Агросервис, Солигорская ЦРБ, ООО «ВП-Онега», Могилевская областная ассоциация производителей плодоовощной продукции, «Бобруйскдревавто».

Кроме того, в Гродненской области в списке организаций, допустивших несвоевременную выплату зарплаты, значатся сразу несколько строительных организаций — специализированный участок «Монтажстрой» ОАО «СМТ № 41», участок механизации и специальных работ ОАО «СМТ № 41», стройучасток «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ № 41», ДСУП «Кореличская МПМК-152», ДСУП «Сморгонская МПМК-165».

В Минске в список проблемных по выплате зарплаты организаций попали в том числе КУП «ТЦ «Радзивилловский», сеть парикмахерских «Восход», СЗАО «Отико», страховая компания «Би энд Би иншуренс Ко».

Больше всего организаций, которые платили работникам меньше «минималки», в ноябре выявили в Гомельской области — 6. Зато в Витебской и Могилевской областях таких организаций не было. Среди организаций, плативших меньше «минималки», значатся КУП «ЖЭУ № 5 Заводского района города Минска», Жлобинская птицефабрика, строительная организация в Браславе ПМК-42.

За январь-сентябрь 2018 года в Беларуси было выявлено 1835 случаев нарушения нанимателями сроков выплаты зарплаты. К административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечено 1369 нанимателей и 1372 должностных лица нанимателей на сумму 491,1 тысячи рублей, отмечают в департаменте госинспекции труда Минтруда.

Кроме этого, выявлено 168 случаев нарушения законодательства о минимальной заработной плате. К административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечены 133 должностных лица нанимателей на 9 тысяч рублей.


популярное за неделю

Мнение

Союзное свинство
Союзное свинство Валерий Карбалевич
Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман
Осень патриарха
Осень патриарха Игорь Эйдман