Australian Open: На турнире выступят как минимум четыре белоруски

Australian Open: На турнире выступят как минимум четыре белоруски1
- 10.01.2019, 23:26
Азаренко стартует матчем с Зигемунд, Саснович – с Флипкенс, Соболенко сыграет с квалифаером.
В Мельбурне прошла жеребьевка первого «Большого шлема» сезона – Australian Open. В женской сетке сыграют как минимум четыре белоруски, передает «Трибуна».
Во второй четверти Виктория Азаренко (52, WTA) сыграет с немкой Лаурой Зигемунд (110)
Арина Соболенко (11) сыграет с квалифаером.
Александра Саснович (33) встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс (49).
Вера Лапко (63) будет противостоять шведке Юханне Ларссон (75).
Также в основе может сыграть Ольга Говорцова (390). 11 января она в решающем раунде квалификации встретится с японкой Мисаки Дои (133).
Полностью сетка здесь.