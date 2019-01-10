Australian Open: На турнире выступят как минимум четыре белоруски 1 10.01.2019, 23:26

Арина Соболенко

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Азаренко стартует матчем с Зигемунд, Саснович – с Флипкенс, Соболенко сыграет с квалифаером.

В Мельбурне прошла жеребьевка первого «Большого шлема» сезона – Australian Open. В женской сетке сыграют как минимум четыре белоруски, передает «Трибуна».

Во второй четверти Виктория Азаренко (52, WTA) сыграет с немкой Лаурой Зигемунд (110)

Арина Соболенко (11) сыграет с квалифаером.

Александра Саснович (33) встретится с бельгийкой Кирстен Флипкенс (49).

Вера Лапко (63) будет противостоять шведке Юханне Ларссон (75).

Также в основе может сыграть Ольга Говорцова (390). 11 января она в решающем раунде квалификации встретится с японкой Мисаки Дои (133).

Полностью сетка здесь.