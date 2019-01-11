Назревает новый скандал между Минском и Ереваном? 2 11.01.2019, 8:12

2,722

Белорусский комплекс «Гроза-С» поступил на вооружение Азербайджана.

10 января азербайджанское информационное агентство Armiya.az опубликовало статью под заголовком «Белорусский убийца армянских БПЛА на вооружении Азербайджанской Армии», пишет «Солидарность».

В публикации сообщается, что в 2018-м на боевое дежурство в азербайджанской армии заступили белорусские станции радиоэлектронной борьбы «Гроза-С», разработанные ОАО «КБ Радар».

— Выбор Беларуси был неслучаен. Во-первых, Беларусь уже стала нашим традиционным военно-техническим партнером. Во-вторых, лидеров наших стран связывают теплые, доверительные отношения, а это играет важную роль в международной политике и тем более, в военно-технической сфере. В-третьих, Беларусь, безусловно, обладает необходимым технологическим и интеллектуальными потенциалом для производства средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы, — отмечается в публикации.

Фото: kbradar.by

Комплекс «Гроза-С» впервые был представлен 28 октября 2016-го на оперативном сборе командного состава Вооруженных сил Беларуси, в декабре 2017-го он поступил на белорусской армии.

Азербайджанское агентство напоминает, что в ходе VIII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске 20-22 мая представители «КБ Радар» сообщали о заключении контракта с одной зарубежной страной на поставку «Грозы-С».

— И хотя страна тогда не была названа, вскоре стало понятно, что речь могла идти об Азербайджане — ведь уже в июне 2018 года станции РЭБ «Гроза-С» заступили на боевое дежурство в азербайджанской армии. В приватных беседах с автором этих строк белорусские военные эксперты отметили, что подобная оперативность объясняется тем, что, скорее всего, представители Азербайджана получили подтверждение характеристик станции РЭБ «Гроза-С» сразу по итогам практической эксплуатации. Скорее всего, они имели возможность убедиться в этом лично, — говорится в статье Armiya.az.

По словам источника агентства, планы на покупку «Грозы-С» у Азербайджана были уже в 2017 году.

В комментарии Armiya.az белорусский военный эксперт Александр Алесин отметил, что «Гроза-С» — один из самых современных комплексов РЭБ, который способен не только прерывать связь БПЛА с оператором, но также спутниковую навигацию:

— Даже если БПЛА управляется автопилотом, который использует данные спутниковой навигации, то станция «Гроза-С» все равно способна прервать связь БПЛА со спутником и тем самым лишить его возможности устанавливать точные координаты. В таком случае многие беспилотники просто прекращают полет и производят посадку, как говорится, под себя. То есть, это одна из самых передовых систем РЭБ.

Фото: president.az

Судя по официальной информации, опубликованной на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева, белорусские комплексы РЭБ производства «КБ Радар» уже поставлялись азербайджанской армии. В июне 2018-го Алиев посещал одну из воинских частей, где его ознакомили в том числе и со станцией помех Р-934УМ2 «Гроза».

Информация о поставках Азербайджану белорусских комплексов РЭБ опубликована на нескольких блогах. На одном из них сообщается о комплексах «Гроза-С», Р-934УМ2 и «Березина».

«Возможно, после публикаций в Азербайджане мы услышим комментарии в Минске»

В комментарии «Салідарнасці» Александр Алесин отметил, что на данный момент он обладает информацией о поставках «Грозы-С» Баку только из азербайджанских источников. Подтверждения с белорусской стороны эксперт пока не получил.

— Это нормальная практика, когда заказчик до последнего момента не публикует такую информацию. Это его право, — подчеркнул Алесин. По его словам, иногда заказчик поступает таким образом, к примеру, чтобы не испортить отношения с соседями.

— Возможно, после публикаций в Азербайджане мы услышим официальные комментарии и в Минске, — предположил эксперт. В его практике уже были случаи, когда эксперты впервые узнавали о заключенной сделке от азербайджанских источников.

Грядет очередной скандал?

Беларусь не первый год продает оружие Азербайджану. Летом прошлого года Баку получил десять ракетных комплексов «Полонез», в ноябре появились сообщения о возможных новых поставках.

Это вызвало скандал в отношениях Минска и Еревана. МИД Армении заявил, что Ереван «не может относиться к продаже оружия Азербайджану как к исключительно деловой сделке».

— Это оружие, которое отнимает жизни наших соотечественников, наших солдат, гражданского населения. Гонка вооружений в нашем регионе весьма опасна. Что касается продажи вооружений Азербайджану со стороны Беларуси, то это наряду с вышеперечисленной озабоченностью также ставит под сомнение всю логику коллективной безопасности, бросает вызов всей логике сотрудничества в рамках ОДКБ и непосредственным образом наносит вред эффективности и авторитету Организации», — прокомментировала ситуацию tut.by пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.