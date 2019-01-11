Назревает новый скандал между Минском и Ереваном?2
- 11.01.2019, 8:12
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Белорусский комплекс «Гроза-С» поступил на вооружение Азербайджана.
10 января азербайджанское информационное агентство Armiya.az опубликовало статью под заголовком «Белорусский убийца армянских БПЛА на вооружении Азербайджанской Армии», пишет «Солидарность».
В публикации сообщается, что в 2018-м на боевое дежурство в азербайджанской армии заступили белорусские станции радиоэлектронной борьбы «Гроза-С», разработанные ОАО «КБ Радар».
— Выбор Беларуси был неслучаен. Во-первых, Беларусь уже стала нашим традиционным военно-техническим партнером. Во-вторых, лидеров наших стран связывают теплые, доверительные отношения, а это играет важную роль в международной политике и тем более, в военно-технической сфере. В-третьих, Беларусь, безусловно, обладает необходимым технологическим и интеллектуальными потенциалом для производства средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы, — отмечается в публикации.
Комплекс «Гроза-С» впервые был представлен 28 октября 2016-го на оперативном сборе командного состава Вооруженных сил Беларуси, в декабре 2017-го он поступил на белорусской армии.
Азербайджанское агентство напоминает, что в ходе VIII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске 20-22 мая представители «КБ Радар» сообщали о заключении контракта с одной зарубежной страной на поставку «Грозы-С».
— И хотя страна тогда не была названа, вскоре стало понятно, что речь могла идти об Азербайджане — ведь уже в июне 2018 года станции РЭБ «Гроза-С» заступили на боевое дежурство в азербайджанской армии. В приватных беседах с автором этих строк белорусские военные эксперты отметили, что подобная оперативность объясняется тем, что, скорее всего, представители Азербайджана получили подтверждение характеристик станции РЭБ «Гроза-С» сразу по итогам практической эксплуатации. Скорее всего, они имели возможность убедиться в этом лично, — говорится в статье Armiya.az.
По словам источника агентства, планы на покупку «Грозы-С» у Азербайджана были уже в 2017 году.
В комментарии Armiya.az белорусский военный эксперт Александр Алесин отметил, что «Гроза-С» — один из самых современных комплексов РЭБ, который способен не только прерывать связь БПЛА с оператором, но также спутниковую навигацию:
— Даже если БПЛА управляется автопилотом, который использует данные спутниковой навигации, то станция «Гроза-С» все равно способна прервать связь БПЛА со спутником и тем самым лишить его возможности устанавливать точные координаты. В таком случае многие беспилотники просто прекращают полет и производят посадку, как говорится, под себя. То есть, это одна из самых передовых систем РЭБ.
Судя по официальной информации, опубликованной на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева, белорусские комплексы РЭБ производства «КБ Радар» уже поставлялись азербайджанской армии. В июне 2018-го Алиев посещал одну из воинских частей, где его ознакомили в том числе и со станцией помех Р-934УМ2 «Гроза».
Информация о поставках Азербайджану белорусских комплексов РЭБ опубликована на нескольких блогах. На одном из них сообщается о комплексах «Гроза-С», Р-934УМ2 и «Березина».
«Возможно, после публикаций в Азербайджане мы услышим комментарии в Минске»
В комментарии «Салідарнасці» Александр Алесин отметил, что на данный момент он обладает информацией о поставках «Грозы-С» Баку только из азербайджанских источников. Подтверждения с белорусской стороны эксперт пока не получил.
— Это нормальная практика, когда заказчик до последнего момента не публикует такую информацию. Это его право, — подчеркнул Алесин. По его словам, иногда заказчик поступает таким образом, к примеру, чтобы не испортить отношения с соседями.
— Возможно, после публикаций в Азербайджане мы услышим официальные комментарии и в Минске, — предположил эксперт. В его практике уже были случаи, когда эксперты впервые узнавали о заключенной сделке от азербайджанских источников.
Грядет очередной скандал?
Беларусь не первый год продает оружие Азербайджану. Летом прошлого года Баку получил десять ракетных комплексов «Полонез», в ноябре появились сообщения о возможных новых поставках.
Это вызвало скандал в отношениях Минска и Еревана. МИД Армении заявил, что Ереван «не может относиться к продаже оружия Азербайджану как к исключительно деловой сделке».
— Это оружие, которое отнимает жизни наших соотечественников, наших солдат, гражданского населения. Гонка вооружений в нашем регионе весьма опасна. Что касается продажи вооружений Азербайджану со стороны Беларуси, то это наряду с вышеперечисленной озабоченностью также ставит под сомнение всю логику коллективной безопасности, бросает вызов всей логике сотрудничества в рамках ОДКБ и непосредственным образом наносит вред эффективности и авторитету Организации», — прокомментировала ситуацию tut.by пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.