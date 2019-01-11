Язеп Янушкевич: Без Юрия Туронка белорусы долго бы искали путь к правде 11.01.2019, 8:28

Юрий Туронок

ФОТO: SVABODA.ORG

Великий белорус восстановил самые важные страницы нашей истории.

10 января в Варшаве прощались с великим белорусом Юрием Туронком, сообщает «Белсат».

Выдающийся историк и активный деятель белорусского меньшинства в Польше ушел в лучший мир 2 января.

Родился и прожил всю жизнь за пределами современной Беларуси, однако всю жизнь посвятил именно ей – нашей общей Родине, неподвластной ни границам, ни времени.

Язеп Янушкевич, писатель и археограф, сказал:

«Фигура, слава и значимость Юрия Туронка более известны в Беларуси, чем в Польше. Туронок жил за пределами политической Беларуси. В его доме, в его семье воспитание, язык, память были именно белорусские. Очень важно, что историк писал правду. Та кровавая история, о которой писал Юрий Туронок, свидетельство его убеждения, что нет запретных тем. Если ты правдив, то даже там, где кровь, будет свет правды. Во время похорон Туронка прозвучало, что белорусы на Подляшье долго искали бы путь к Беларуси без Юрия Туронка. И вообще не известно, смогли б найти его таким, как они его видят сейчас, в 21 веке».