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Вопрос верховному главнокомандующему

  • Леонид Гозман
  • 11.01.2019, 8:40
  • 1,368
Леонид Гозман

А есть ли сама страна Россия, если ей наплевать на судьбу своих граждан?

У берегов Бенина в ночь на второе января бандиты с мачете и Калашниковыми напали на торговое судно и увели с собой шесть граждан России. В любой стране – нет, простите, не в любой, а в любой нормальной – каждый день, пока их не вернут или пока они не погибнут (не дай Бог!) выпуски новостей открывались бы именно этим. У нас тишина.

На новый год нам подарили ракету, на Рождество – фильм «Т-34» — Спасителя в виде танка. Крепка броня и Шойгу уже не видно из-под наград. Но наш флот не пришел к берегам Бенина, президент не обратился к нации, Мария Захарова не озвучила грозные предупреждения, что не отдадите, мол, живыми и здоровыми — все разнесем, хоть в Бенине, хоть в любой другой суверенной африканской стране, где нашли убежище бандиты. Мы — великая держава, говорите? Незаметно!

А было бы правильно – и флот, и ультиматум. И прагматически — чтобы знала эта шпана, что воровать граждан России себе дороже. И с точки зрения достоинства страны, которое состоит не в державном звоне, а в защите своих. Да и одобрили бы это граждане из всех или почти всех частей политического спектра. Я бы одобрил.

Но нет этого. Значит, нет этих Вооруженных Сил. Бомбить Сирию, когда у противника вообще нет авиации, есть. Кидать «отпускников» на Донбасс, скрывая потери и отрицая очевидное – есть. Для парадов – есть. А защищать людей – а значит, страну, потому что люди – это и есть страна — нет!

Да, и есть ли сама страна, если ей наплевать на судьбу своих граждан?

А к Верховному Главнокомандующему вопросов давно нет.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»


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