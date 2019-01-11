«В квартире без предупреждения сделали шесть колонн и требуют доплатить $2 тысячи» 5 11.01.2019, 8:47

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Скандальный случай произошел с дольщиком из Витебска.

Читатель tut.by Алексей строит квартиру в каркасно-монолитном доме.

Дом достраивается, в оплаченное жилье пустили «посмотреть». «При заключении договора представитель ГП „ГосСтройИнжиниринг“ в Витебске показала план будущей квартиры, на котором были две выступающие из стен колонны.

Аналогичная планировка до декабря 2018 года была размещена на официальном интернет-сайте застройщика. Она меня полностью устроила. Но пришел в квартиру и обнаружил шесть (!) дополнительных колонн, причем четыре из них выступают из углов, одна на 20 сантиметров выпирает в середине стены в спальне, и одна — в середине стены в гостиной!»

Алексей говорит, что стал узнавать, откуда «выросли» колонны, изуродовавшие помещение.

— В филиале ГП «ГосСтройИнжиниринг» по Витебской области устно объяснили образование колонн уменьшением толщины наружных стен. До моего сведения также довели, что из-за этого увеличилась общая площадь квартиры и ее стоимость возрастет примерно на 4000 рублей.

Алексей прислал планы. Такой красовался на сайте и демонстрировался дольщикам.

План трехкомнатной квартиры в доме № 1 (по генплану) в районе пересечения улиц Краснофлотской и 1-й Артиллерийской в Витебске

Скриншот планов с сайта застройщика

А вот так выглядит план построенного жилья — со всеми восемью колоннами.

На фотографиях, которые прислал Алексей, зрелище и вовсе печальное.

Тут особенно впечатляет размер выступа. Это спальня. Как разместить кровать — загадка

Алексей говорит, что отправлял претензию застройщику. Требовал среди прочего «устранить колонны». Но получил отказ.

— С этими колоннами не понятно, как расставить мебель в спальне, как — в гостиной. Я просто не могу вообразить, как решается эта проблема! — говорит Алексей. — Но мне, опять же в устной форме, довели: не нравится, можем расторгнуть договор и вернуть деньги. Поэтому хочу предупредить всех: застройщики не упускают возможности увеличить прибыль. Таким вот образом — в том числе.

Застройщик: Мы работаем с типовым договором долевого строительства

Специалист ГП «ГосСтройИнжиниринг», которая заключает договоры с дольщиками в Витебске, отреагировала на вопросы редакции фразой «Без комментариев».

В минском офисе застройщика от комментариев не отказались. Объяснили: есть «упрощенные» планировки, которые демонстрировались в том числе и на сайте, а есть — реальные строительные поэтажные планы, в которых видны все детали. Если бы Алексей запросил строительные, он бы увидел эти колонны.

— Мы пользуемся типовыми договорами долевого строительства. Они предусматривают указание этажа, номера квартиры и ее площади. Но типовой договор не содержит информации о планировке объекта, — уточнил представитель застройщика.

Что касается увеличения площади, ее замеряют специалисты БТИ после сдачи дома. И в договоре указано, что она может оказаться чуть больше либо чуть меньше оговоренной. Это норма для каркасно-монолитных домов, да и в панельных случаются расхождения между договорной площадью и реальной. Пункт о том, что, если площадь окажется больше, придется доплачивать за новые метры, так же содержится в любом типовом договоре долевого строительства.

Нередкий случай

И застройщик не лукавит. Действительно, типовой договор долевого строительства не содержит детальных данных о планировке квартиры. И дополнительные выступы, ниши и колонны, которые дольщики обнаруживают при приемке жилья, — не редкость.

Не содержит обычный договор и данных, где именно на этаже располагается квартира. На днях мы писали, что один минский застройщик изменил нумерацию квартир в доме, — и некоторым дольщикам достались не те, что показывали на предприемке, а «зеркальные» квартиры, которые смотрят на другую сторону дома. Доказать несоответствие легко смогли только те, кто подстраховался и потребовал при заключении договора включить в него пункт о том, какой вид будет из окон их объекта.

Бывали случаи, когда дольщикам отдавали квартиру на оговоренном этаже и с оговоренным видом из окна, но с иной планировкой. А у людей уже были на руках оплаченные эскизы дизайн-проектов.

Застройщики в принципе неохотно идут на изменения и дополнения к договорам, которые сами и разрабатывают. Если продажи идут хорошо, они, скорее, откажутся от придирчивого дольщика, чем будут вносить изменения. Но пробовать нужно. Например, стоит требовать сделать приложением к договору планировку квартиры, указать сторону света, на которую будут выходить окна, внести другие существенные для вас параметры. Иначе потом вам могут сказать: «Не нравится канализационный стояк по центру гостиной? Смотрите договор. Где написано, что его не должно тут быть? Этаж-метраж совпадают? Берите ключи — и с новосельем вас».