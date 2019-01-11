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Washington Post: Трамп начал подготовку к введению чрезвычайного положения

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  • 11.01.2019, 8:51

Это позволит использовать бюджет армии США для строительства стены на границе с Мексикой.

Администрация президента США начала изучать возможность введения режима чрезвычайного положения в стране для того, чтобы добиться финансирования проекта строительства стены на границе с Мексикой. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает газета The Washington Post (перевод – РБК).

Введение режима ЧП позволит использовать неиспользованные средства в бюджете инженерных войск армии США на финансирование проекта. В распоряжении инженерных войск находятся $13,9 млрд, выделенные в соответствии с законопроектом о расходах на случай стихийных бедствий, но не потраченные в 2018 году. Эти средства были предназначены для ликвидации последствий ряда природных катастроф, в частности ураганов Харви и Мария, которые нанесли значительный ущерб югу США. Дональд Трамп, по данным издания, потребовал от командования инженерных войск, на сколько быстро могут быть подписаны соответствующие контракты, и может ли быть строительство стены начато в течение ближайших 45 дней.

Ранее, 8 января, стало известно, что законность решения о возможном введении режима ЧП изучают юристы Белого дома.

Дональд Трамп настаивает на выделении для строительства стены из бюджета США $5,7 млрд. С этим требованием президента несогласны его противники из Демократической партии США в Конгрессе. Конфликт вокруг принятия бюджета, связанный с вопросом о финансировании строительства стены, уже привел к тому, что Конгресс не принял бюджет на новый год. Из-за этого с 22 декабря в США продолжается шатдаун — приостановка работы федеральных ведомств. По данным WP, невыплата зарплаты может коснуться 800 тыс. госслужащих.

9 января Дональд Трамп принял участие во встрече с лидерами демократов в обеих палатах конгресса — Чаком Шумером и Нэнси Пелоси. Однако президент США прервал переговоры и покинул встречу до их завершения. В своем Twitter он объяснил это тем, что счел переговоры с демократами «пустой тратой времени».


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