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На рынке авиаперевозок Европы впервые за 14 лет сменился лидер

  • 11.01.2019, 9:27
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Франко-голландский авиахолдинг Air France-KLM уступил первое место в рейтинге.

В 2018 году немецкая авиакомпания Lufthansa заняла первое место среди всех европейских перевозчиков по выполненному пассажирообороту, говорится в сообщении компании. С 2004 года первое место по этому показателю удерживала франко-голландская Air France-KLM, пишет РБК.

Выполненный пассажирооборот измеряется в пассажиро-километрах. В 2018 году рост показателя для авиакомпании составил 9%, отмечает Bloomberg. По темпам роста пассажиропотока Lufthansa обогнала всех своих ближайших конкурентов, включая и многолетнего лидера европейского рынка — Air France-KLM. В 2018 году показатель для немецкой авиакомпании составил 284,56 млрд пассажиро-километров. Всего за 2018 год авиакомпании группы Lufthansa перевезли 152,3 млн пассажиров, совершив 1,2 млн рейсов. В сообщении авиакомпании отмечается, что драйверами роста стали Цюрихский, Мюнхенский и Венский авиахабы.

Bloomberg указывает на то, что значимую роль в увеличении показателей сыграли приобретение ряда региональных авиаперевозчиков в Швейцарии, Австрии и Брюсселе, а также высокие темпы роста Eurowings — лоукостера, входящего в число дочерних подразделений холдинга.

Холдинг Air France-KLM, образованный в 2004 году путем слияния крупнейших авиаперевозчиков Франции и Нидерландов, опустился в рейтинге с первой на третью позицию. Еще одну строчку компания уступила британо-испанскому холдингу British Airways IAG, созданному в результате слияния British Airways, испанской Iberia и нескольких менее крупных ирландских брендов. На снижение темпов роста Air France-KLM оказали влияния забастовки авиадиспетчеров во Франции. К концу 2018 года убытки авиахолдинг понес и в результате протестных акций «желтых жилетов».

В декабре 2017 года Deutsche Lufthansa AG стала первой в своей отрасли европейской компанией, получившей пять звезд международного рейтингового агентства Skytrax — наивысшую оценку сервиса. Ранее подобной оценки удостаивались лишь азиатские и ближневосточные авиакомпании.


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