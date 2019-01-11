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Аргентина и Перу запретили въезд чиновникам из Венесуэлы

  • 11.01.2019, 9:39

Оба государства не признали власть Мадуро легитимной.

Власти Аргентины и Перу приняли решение запретить высокопоставленным чиновникам из Венесуэлы въезд на территорию страны.

Как говорится в заявлении аргентинского МИД, правительство Аргентины проинформировало Каракас о решении приостановить действия соглашения о безвизовом въезде для дипломатов и чиновников, сообщает nv.ua.

"Осуждая разрыв конституционного строя и верховенства закона в Венесуэле, Аргентина объявляет о своем полном признании национальной ассамблеи как единственно демократически избранного органа в этой стране", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Перу сообщило о вводе ограничения на въезд на свою территорию Николасу Мадуро и еще 100 лицам, связанным с его правительством.

Также отмечается о введении ряда экономических ограничений в отношении Венесуэлы.

Вместе с этим МИД Перу отозвало из Венесуэлы для консультаций временного поверенного.

"Поверенная в делах посольства Перу в Венесуэле первый секретарь Роза Альварес Нуньес отозвана для консультаций в Лиму", - говорится в сообщении.

В четверг, 10 января, началась вторая каденция президента Венесуэлы Николаса Мадуро, несмотря на непризнание результатов выборов мировым сообществом.

Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозиционным большинством, объявила вторую каденцию президента Николаса Мадуро нелегитимной.

Евросоюз выразил сожаление в связи со вступлением Мадуро в должность президента Венесуэлы.

Напомним, что Венесуэла охвачена экономическим и политическим кризисом с 2010 года. Из страны уже выехали миллионы людей. Кризис и как следствие высокая инфляция стали причиной постоянного дефицита продовольствия и медикаментов.


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