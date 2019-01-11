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США официально поддержали украинскую автокефалию

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  • 11.01.2019, 10:28
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Госсекретарь США Майкл Помпео выступил с заявлением.

Государственный секретарь США Майкл Помпео выразил поддержку Украине по случаю создания единой поместной церкви. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепа от 10 января, сообщает liga.net.

Помпео отметил, что США поддерживают религиозную свободу, в том числе право членов религиозных групп практиковать свою религию без внешнего вмешательства.

"Мы приветствуем заявление митрополита Епифания о том, что Православная церковь Украины является открытой для всех православных, и поощряем распространение правительством и церковными иерархами идеи терпимости и уважения к свободе членов всех религиозных объединений исповедовать религию так, как они считают нужным", - говорится в заявлении Помпео.

5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.


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